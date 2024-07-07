Мировая рекордсменка на пути к олимпийскому золоту: история успеха невероятной Ярославы Магучих

22-летняя украинская прыгунка в высоту Ярослава Магучих покоряет мировую легкую атлетику. В своем молодом возрасте Ярослава уже выигрывала медали на чемпионате мира, Олимпийских играх, а также вписала свое имя в историю спорта. О самых интересных фактах из карьеры Ярославы Магучих – читайте в материале 24 Канала.

Биография Ярославы Магучих

Ярослава Магучих родилась 19 сентября 2001 года. Живет и учится в Днепре. Заниматься легкой атлетикой Ярослава начала с 7 лет. После окончания школы хочет стать тренером.

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Спорт появился в жизни Ярославы благодаря сестре. Как-то раз она взяла Ярославу с собой на тренировку. Это было в первом классе. Ей понравилось бегать, прыгать и тренировки в целом.

В свои 15 лет Ярослава Магучих уже успела громко заявить о себе на международной спортивной арене, установив мировой рекорд среди юношей.

Первые достижения Ярославы Магучих в 2019-2020 годах

чемпионка мира среди юношей 2017чемпионка III Олимпийских юношеских игр 2018чемпионка Европы среди юношей 2018чемпионка Европы среди юниоров 2019чемпионка мира среди взрослых 2019рекордсменка Европы и мира U-18 и U-20 в прыжках в высоту

Первую значимую победу Ярослава Магучх получила в 2017 году, победив на чемпионате мира среди юношей в кенийском городе Найроби с результатом 1,92 метра.

Уже в июле 2018 года на чемпионате Европы по легкой атлетике U-18 в венгерском Дьере был разыгран комплект медалей в женских прыжках в высоту. Ярослава завоевала золото. Для победы ей хватило результата 186 см.

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Однако на этом украинка не остановилась и начала погоню за рекордом турнира. С третьей попытки она сумела взять высоту 1,94 м - новый рекорд юношеских чемпионатов Европы.

В октябре 2018 года Магучих победила на Юношеских Олимпийских играх в Аргентине. На первом этапе Ярослава показала результат 1,92 м, на втором – 1,95 м, что стало тогда ее личным рекордом.

3 мая 2019 года в Дохе прошел первый этап нового сезона Бриллиантовой лиги, по результатам которого 17-летняя украинка Ярослава Магучих с личным рекордом выиграла золото в прыжках в высоту. Спортсменка с третьей попытки покорила высоту 1,96 метра.

В июле этого же года Ярослава Магучих одержала победу на чемпионате Европы по легкой атлетике U-20. А потом наиболее эффектное достижение Ярослава показала уже на взрослом чемпионате мира. Украинка покорила сначала 2,02 метра, а затем 2,04 метра и стала вице-чемпионкой мира.

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В начале 2020 года Ярослава не остановилась на достигнутом и установила несколько мировых рекордов. Сначала Магучих уверенно выиграла Мемориал Демьянюка во Львове и повторила рекорд Украины в прыжке в высоту в помещениях, взяв высоту 2,01 м. Этот результат стал мировым рекордом среди спортсменок до 20 лет в закрытом помещении. А через две недели украинка побила свой же рекорд U-20 в помещении на турнире в Карлсруэ. Украинка прыгнула на 2,02 м.



Достижения Ярославы Магучих / Инфографика: 24 канал

Первая медаль Магучих на Олимпиаде

2 февраля 2021 года Магучих сумела преодолеть высоту в 2.06 метра на соревнованиях в Банской-Быстрице. Тогда 2.06 метра стал новым национальным рекордом Украины по прыжкам в помещении. Результат Магучих также стал лучший среди спортсменов до 20 лет в истории.

А летом 2021-го Магучих завоевала свою первую медаль на взрослых Олимпийских играх. В Токио украинка преодолела высоту ровно в 2 метра и получила бронзовую медаль.

Новые достижения на фоне войны

С началом полномасштабной войны России против Украины Ярослава присоединилась к информационному сопротивлению агрессору. Девушка с первых дней рассказывала миру об ужасах, которое россияне принесли на ее Родину.

Ярослава является одним из самых активных спортсменов Украины, которые поддерживают полное отстранение россиян от международных соревнований. Также Магучих не осталась в стороне и активно помогала волонтерам и ВСУ.

При этом легкоатлетка продолжила свою карьеру и поднялась на новый уровень. Ярослава стала регулярной победительницей этапов Бриллиантовой лиги, а также получила золото и серебро на чемпионатах мира, а также два золота на Евро.

Кроме того, на ее счету еще и победа на Европейских играх. Но главный успех в карьере Магучих ждал 7 июля 2024 года. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже легкоатлетка смогла покорить вершину 2,10 метров.

Это стало историческим рекордом для прыжков на открытой местности. Прошлый показатель, который держался аж 37 лет, был перевешен всего на один сантиметр!

Видео рекордного прыжка Магучих:

Тренер Ярославы Магучих

Степанова Татьяна Владимировна – тренер Ярославы Магучих . За годы тренерской работы подготовила – 1 МСУМК и 4 МСУ. Татьяна Степанова имеет стаж работы более 30 лет.

В января 2019 года получила почетное звание "Заслуженного тренера Украины" на воспитание Ярославы Магучих – чемпионки III Олимпийских юношеских игр 2018, чемпионки Европы среди юношей 2018 года, чемпионки мира среди юношей 2017 года, рекордсменки Европы U-18 и U-20 в прыжках в высоту.



Ярослава Магучих с тренером Татьяной Степановой

К слову, в ноябре прошлого года Магучих объявила о помолвке с Назаром Степановым, который моложе ее на три года. Парень является как раз сыном тренера Ярославы. Свадьбу пара планирует сыграть после Олимпийских игр-2024.



Ярослава Магучих со своим женихом / фото из инстаграма Магучих

Модельная внешность Ярославы

Если найти юную украинскую чемпионку в социальных сетях, то ко всем ее достижениям можно добавить и то, что она обладает безумно милой внешностью, обаятельной улыбкой и большой скромностью.