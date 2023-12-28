Кровавая Олимпиада-2024: Саладуха объяснила, как МОК капитулирует перед враждебной Россией

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) официально допустил россиян и белорусов к следующей Олимпиаде-2024. Чем похоронил себя в очах цивилизованного мира.

МОК допустил представителей враждебных стран к Играм, которые в 2024 году состоятся во французском Париже, в статусе нейтральных спортсменов. Однако всем давно известно, что этот "нейтрализм" не работает. Ни одно белое знамя, отсутствие гимна не заберет у россиян из позорного паспорта.

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Россия прямо нарушает правила олимпийского движения

Олимпийский призер из нужного скачка в Лондоне-2012 Ольга Саладуха основательно объяснила все проблемы возвращения к допуску россиян и белорусов к международным соревнованиям. Бывшая легкоатлетка, а ныне народная депутатка выделила три случая, которыми Россия нарушила правила международного олимпийского движения.

Первым стал допуск российских атлетов, поддерживающих войну в Украине и даже имеющих прямую связь со службой в армии к соревнованиям. Хотя это строго запрещено по условиям МОК. Похоже, организаторы закрывают глаза на этот важный нюанс или просто вообще не проверяют личные данные спортсменов.

Второй случай – WADA, которая продолжила отстранение России от соревнований, ведь до сих пор не выполняет всех антидопинговых требований. Случаи с употреблением запрещенных препаратов для улучшения результатов широко распространяются в российском спорте. Следует вспомнить только количество биатлонистов страны-агрессорки, использовавших допинг.

И последний третий случай – это исключение олимпийского комитета России по МОК из-за присоединения к нему оккупированных украинских территорий.

Как бы ни старалась украинская сторона, МОК закрывает глаза практически на все, что касается России и нарушений со стороны ее спортсменов. Выходит, что украинские атлеты будут вынуждены соревноваться на Олимпиаде-2024 бок о бок с врагами.

Как можно отстранить россиян от Олимпиады после позорного допуска от МОК

Россияне негативно отреагировали на их допуск к Олимпиаде-2024. Им не понравился тот факт, что придется участвовать в Играх в нейтральном статусе. Поэтому глава НОК России пригрозил спортсменам чтобы те не ехали выступать в Париж. Сборная России по художественной гимнастике уже даже заявила, что будет бойкотировать соревнование . Идентичное решение уже поддержали несколько спортсменов по другим видам спорта.

Саладуха рассказала, что на игры в Париж уже квалифицировались 6 российских и 5 белорусских спортсменов. И это только начало.

Поэтому олимпийский призер составил варианты, которые нужно делать Украине в этой непростой ситуации:

Первый – вывести вопрос за пределы "спортивной юрисдикции", за пределы исключительной компетенции МОК. Потому что речь идет о национальной безопасности государств, а не только о внутренних спортивных проблемах. Страны могут наложить санкции на спортсменов из России и Белоруссии и запретить им въезд. Отдельно это касается Франции, где и будут проходить Игры-2024. Саладуха добавила, что достаточно одного распоряжения на уровне правительства, чтобы сделать невозможным присутствие агрессора на Олимпиаде-2024.

Второе – давление на Международные спортивные федерации, чтобы те исключили россиян из-за "аннексии" Олимпийским комитетом России временно оккупированных территорий Украины. У федераций есть все основания для принятия таких действий.

Третий – определить четкие условия для оценки "нейтральности" спортсменов из России и Беларуси при их допуске к международным соревнованиям (обязательное осуждение войны и путинского режима и подписание соответствующей антивоенной декларации, отсутствие в анамнезе спортсмена каких-либо милитаристских настроений или прокремлевских заявлений, в качестве дополнительного аргумента готовность отказаться от гражданства страны-агрессора ради спорта)

К примеру, МОК допустил к Олимпийским играм белорусскую борчиню Ванессу Колодинскую, которая является "инструктором по спорту высшей квалификации спортивной команды Министерства внутренних дел Беларуси". Что прямо противоречит условиям допуска к Играм-2024 и международным соревнованиям в целом.

Четвертый – бойкот. Саладуха заверила, что этот вариант можно использовать только в крайнем случае. Только тогда, когда другие пункты не будут иметь рычагов влияния, а дружественные с Украиной страны тоже поддержат позицию бойкота соревнований. Бывшая легкоатлетка заговорила об активном бойкоте. Это когда спортсмены прямо во время турниров публично выражают свое отношение к российским и белорусским коллегам. Отличный пример – украинская саблистка Ольга Харлан, которая не пожала руку россиянке Анне Смирновой на ЧМ в Италии.

. К сожалению, представителей вражеских стран допустили и в Паралимпиаду, но украинская сторона продолжает борьбу, чтобы в финале этого не произошло.