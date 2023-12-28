МОК допустил представителей враждебных стран к Играм, которые в 2024 году состоятся во французском Париже, в статусе нейтральных спортсменов. Однако всем давно известно, что этот "нейтрализм" не работает. Ни одно белое знамя, отсутствие гимна не заберет у россиян из позорного паспорта.

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Россия прямо нарушает правила олимпийского движения

Олимпийский призер из нужного скачка в Лондоне-2012 Ольга Саладуха основательно объяснила все проблемы возвращения к допуску россиян и белорусов к международным соревнованиям. Бывшая легкоатлетка, а ныне народная депутатка выделила три случая, которыми Россия нарушила правила международного олимпийского движения.

Первым стал допуск российских атлетов, поддерживающих войну в Украине и даже имеющих прямую связь со службой в армии к соревнованиям. Хотя это строго запрещено по условиям МОК. Похоже, организаторы закрывают глаза на этот важный нюанс или просто вообще не проверяют личные данные спортсменов.

Второй случай – WADA, которая продолжила отстранение России от соревнований, ведь до сих пор не выполняет всех антидопинговых требований. Случаи с употреблением запрещенных препаратов для улучшения результатов широко распространяются в российском спорте. Следует вспомнить только количество биатлонистов страны-агрессорки, использовавших допинг.

И последний третий случай – это исключение олимпийского комитета России по МОК из-за присоединения к нему оккупированных украинских территорий.

Как бы ни старалась украинская сторона, МОК закрывает глаза практически на все, что касается России и нарушений со стороны ее спортсменов. Выходит, что украинские атлеты будут вынуждены соревноваться на Олимпиаде-2024 бок о бок с врагами.

Любопытно! Россияне негативно отреагировали на их допуск к Олимпиаде-2024. Им не понравился тот факт, что придется участвовать в Играх в нейтральном статусе. Поэтому глава НОК России пригрозил спортсменам чтобы те не ехали выступать в Париж. Сборная России по художественной гимнастике уже даже заявила, что будет бойкотировать соревнование. Идентичное решение уже поддержали несколько спортсменов по другим видам спорта.

Как можно отстранить россиян от Олимпиады после позорного допуска от МОК

Саладуха рассказала, что на игры в Париж уже квалифицировались 6 российских и 5 белорусских спортсменов. И это только начало.

Поэтому олимпийский призер составил варианты, которые нужно делать Украине в этой непростой ситуации:

Первый – вывести вопрос за пределы "спортивной юрисдикции", за пределы исключительной компетенции МОК. Потому что речь идет о национальной безопасности государств, а не только о внутренних спортивных проблемах. Страны могут наложить санкции на спортсменов из России и Белоруссии и запретить им въезд. Отдельно это касается Франции, где и будут проходить Игры-2024. Саладуха добавила, что достаточно одного распоряжения на уровне правительства, чтобы сделать невозможным присутствие агрессора на Олимпиаде-2024.

Второе – давление на Международные спортивные федерации, чтобы те исключили россиян из-за "аннексии" Олимпийским комитетом России временно оккупированных территорий Украины. У федераций есть все основания для принятия таких действий.

Третий – определить четкие условия для оценки "нейтральности" спортсменов из России и Беларуси при их допуске к международным соревнованиям (обязательное осуждение войны и путинского режима и подписание соответствующей антивоенной декларации, отсутствие в анамнезе спортсмена каких-либо милитаристских настроений или прокремлевских заявлений, в качестве дополнительного аргумента готовность отказаться от гражданства страны-агрессора ради спорта)

К примеру, МОК допустил к Олимпийским играм белорусскую борчиню Ванессу Колодинскую, которая является "инструктором по спорту высшей квалификации спортивной команды Министерства внутренних дел Беларуси". Что прямо противоречит условиям допуска к Играм-2024 и международным соревнованиям в целом.

Четвертый – бойкот. Саладуха заверила, что этот вариант можно использовать только в крайнем случае. Только тогда, когда другие пункты не будут иметь рычагов влияния, а дружественные с Украиной страны тоже поддержат позицию бойкота соревнований. Бывшая легкоатлетка заговорила об активном бойкоте. Это когда спортсмены прямо во время турниров публично выражают свое отношение к российским и белорусским коллегам. Отличный пример – украинская саблистка Ольга Харлан, которая не пожала руку россиянке Анне Смирновой на ЧМ в Италии.

К слову. К сожалению, представителей вражеских стран допустили и в Паралимпиаду, но украинская сторона продолжает борьбу, чтобы в финале этого не произошло.