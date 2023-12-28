МОК допустив представників ворожих країн до Ігор, які у 2024-му році відбудуться у французькому Парижі, у статусі нейтральних спортсменів. Однак усім вже давно відомо, що цей "нейтралізм" не працює. Жоден білий прапор, відсутність гімну не забере у росіян із ганебного паспорта.

До теми Цуренко розповіла, що буде, якщо росіяни все ж таки зможуть виступити на Олімпіаді-2024

Росія прямо порушує правила олімпійського руху

Олімпійська призерка із потрібного стрибка у Лондоні-2012 Ольга Саладуха ґрунтовно пояснила усі проблеми повернення до допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань. Колишня легкоатлетка, а нині народна депутатка виділила три випадки, якими Росія порушила правила міжнародного олімпійського руху.

Першим став допуск російських атлетів, які підтримують війну в Україні та навіть мають прямий зв'язок зі службою в армії, до змагань. Хоча це суворо заборонено за умовами МОК. Схоже, що організатори закривають очі на цей важливий нюанс або просто взагалі не перевіряють особисті дані спортсменів.

Другий випадок – WADA, яка продовжила відсторонення Росії від змагань, адже та досі не виконує усіх антидопінгових вимог. Випадки із вживанням заборонених препаратів заради покращення результатів широко розповсюджується у російському спорті. Слід пригадати лише кількість біатлоністів країни-агресорки, які використовували допінг.

І останній третій випадок – це виключення олімпійського комітету Росії із МОК через приєднання до нього окупованих українських територій.

Як би не старалась українська сторона, але МОК закриває очі практично на усе, що стосується Росії та порушень з боку її спортсменів. Виходить, що українські атлети будуть змушені змагатись на Олімпіаді-2024 пліч-о-пліч із ворогами.

Цікаво! Росіяни негативно відреагували на їх допуск до Олімпіади-2024. Їм не сподобався той факт, що доведеться брати участь на Іграх у нейтральному статусі. Тому голова НОК Росії пригрозив спортсменам, щоб ті не їхали виступати у Париж. Збірна Росії з художньої гімнастики вже навіть заявила, що бойкотуватиме змагання. Ідентичне рішення вже підтримали декілька спортсменів із інших видів спорту.

Як можна усунути росіян від Олімпіади після ганебного допуску від МОК

Саладуха розповіла, що на Ігри у Париж вже кваліфікувались 6 російських та 5 білоруських спортсменів. І це лише тільки початок.

Тому олімпійська призерка склала варіанти, що потрібно робити Україні у цій непростій ситуації:

Перший – вивести питання за межі "спортивної юрисдикції", за межі виняткової компетенції МОК. Бо йдеться про національну безпеку держав, а не лише про внутрішні спортивні проблеми. Країни можуть накласти санкції на спортсменів із Росії та Білорусі та заборонити їм в'їзд. Окремо це стосується Франції, де й відбуватимуться Ігри-2024. Саладуха додала, що достатньо одного розпорядження на рівні уряду, аби унеможливити присутність агресора на Олімпіаді-2024.

Другий – тиск на Міжнародні спортивні федерації, аби ті виключили росіян через "анексію" Олімпійським комітетом Росії тимчасово окупованих територій України. У федерацій є усі підстави до прийняття таких дій.

Третій – визначити чіткі умови для оцінки "нейтральності" спортсменів із Росії та Білорусі під час їх допуску до міжнародних змагань (обов’язкове засудження війни та путінського режиму й підписання відповідної антивоєнної декларації, відсутність в анамнезі спортсмена будь-яких мілітаристських настроїв чи прокремлівських заяв, як додатковий аргумент готовність відмовитися від громадянства країни-агресора заради спорту)

До прикладу, МОК допустив до Олімпійських ігор білоруську борчиню Ванесу Колодинську, яка є "інструктором зі спорту найвищої кваліфікації спортивної команди Міністерства внутрішніх справ Білорусі". Що прямо суперечить умовам допуску до Ігор-2024 та міжнародних змагань в цілому.

Четвертий – бойкот. Саладуха запевнила, що цей варіант можна використати лише у крайньому разі. Лише тоді, коли інші пункти не матимуть важелів впливу, а дружні з Україною країни теж підтримають позицію бойкоту змагань. Колишня легкоатлетка заговорила про активний бойкот. Це коли спортсмени прямо під час турнірів публічно висловлюють своє ставлення до російських та білоруських колег. Чудовий приклад – українська шаблістка Ольга Харлан, яка не потиснула руку росіянці Анні Смірновій на ЧС в Італії.

До слова. На жаль, представників ворожих країн допустили й до Паралімпіади, але українська сторона продовжує боротьбу, аби у фіналі цього не сталось.