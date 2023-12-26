В интервью польским СМИ украинка напомнила, что на теннисных соревнованиях, куда спокойно допускаются теннисисты из России, россияне приходят на матчи в футболках с изображением президента РФ Путина и символикой террористического государства. Она считает, что подобное может произойти и в Париже.
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Почему россиян не должны допустить к Играм: ответ Цуренко
"Я уверена, что что-то подобное произойдет и в Париже. Возможно, это будет основная тема этих Игр, которая затмит спортивные соревнования. Пожалуйста, поймите меня: для украинских спортсменов символы, связанные с Россией, являются точкой кипения, создающей ощущение , что ничего другого вокруг не происходит.
Многие россияне ходят на матчи с флагами, некоторые из них используют возможность показать поддержку Владимиру Путину. Трудно ожидать, что власти будут привлекать к ответственности каждого болельщика в российских цветах. Неизбежно то, что люди воспользуются такой возможностью для выражения своих взглядов", – сказала Цуренко.
Скандальное решение МОК
- 8 декабря Международный олимпийский комитет официально объявил, что россияне и белорусы смогут выступить на Играх в нейтральном статусе.
- Речь идет о 6 россиянах и 5 белорусах. В день выпуска релиза там было 8 россиян и 3 белоруса. В МОК не уточняют, какие именно из квот принадлежат россиянам, а какие белорусам. Известно, что спортсмены из России завоевали шесть лицензий, спортсмены из Беларуси – пять.
- Однако сами русские выступать под нейтральным статусом не хотят. Их не устраивает выступление на Играх под ограничениями, и выступать без флага и гимна для них унизительно. Об этом уже заявила главный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер и русский пловец Евгений Рылов.