В начале декабря Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпийским играм-2024. Представители стран-террористок смогут принять участие только в нейтральном статусе.

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Россияне возмущены

Очевидно, что такой подход возмутил украинское сообщество. Впрочем, даже в России считают себя обиженными и обвиняют МОК в якобы дискриминации.

О проблемах для российских спортсменов рассказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. По сути, чиновник склоняет атлетов игнорировать выступление на Олимпиаде под нейтральным флагом. Его слова передает 24 канал.

Соглашаясь на нейтралитет, спортсмены становятся заложниками чужих интересов. Мы готовы помочь спортсменам и в совершенстве разобраться в условиях допуска, чтобы каждый понимал последствия. Нейтральные спортсмены априори не могут рассчитывать на участие своей федерации и ОКР в их подготовке к соревнованиям. Каждый нейтральный атлет должен на свой страх и риск оказаться наедине с проблемами, не имеющими отношения к спорту и которые всегда решали федерации, ОКР, министерство иностранных дел,

– заявил Поздняков пропагандистским росСМИ.

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Станислав также отметил, что комитет должен полностью восстановить российских спортсменов. Он рассказал о Спартакиаде и Играх дружбы как альтернативе Олимпиаде и даже пригрозил атлетам санкциями за поездку в Париж.

Создатели этого уникального фарса используют олимпийскую хартию, как они хотят. Единственный выход из ситуации – безусловное признание и восстановление наших спортсменов. Мы отдаем себе отчет, что полноценной замены Олимпиады быть не может, но Спартакиада дает возможность спортсменам выступить на соревнованиях высокого уровня и показать там спортивный результат, за который может быть выплачена премия. На этот момент мы ищем новые форматы взаимодействия. На мой взгляд, если спортсмен принял участие в Олимпиаде, то он не может участвовать в Играх дружбы, а если он примет, то его результат на Играх будет аннулирован,

– считает глава ОКР.

МОК сообщает, что россияне и белорусы получили лишь 11 лицензий на Олимпиаду-2024. Сами Игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

Что означает нейтральность для россиян: