Олимпиада или профессионалы: чемпион мира по боксу Захареев рассказал о своих планах

19-летний Юрий Захареев стал самым молодым в истории Украины чемпионом мира по боксу. После победы на чемпионате мира, Захареев поделился планами на будущее.

Захареев: Готовимся к Олимпиаде

Перед Захареев предстал выбор между возможным переходом в профессиональный бокс или тем, чтобы остаться в любителях и попытаться завоевать медаль на Олимпийских играх в 2024 году.

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Боксер рассказал, что промоутеры не обращались к нему по поводу перехода в профессиональный бокс. Захареев хочет показать достойный результат на Играх в Париже.

Из промоутеров никто к нам еще не обращался. О профессионалах мы пока не думаем, и готовимся к Олимпиаде, куда хотим поехать и показать хороший результат,

– сказал боксер.

Напомним, что ранее генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк заявил, что для него было бы честью работать с Захареевым.

По мнению промоутера, в украинском боксе "засияла новая звезда". Красюк поздравил Захареева с победой на чемпионате мира в Сербии.

Захареев – чемпион мира

Украинский боксер стал чемпионом мира 6 ноября. Захареев принес сборной Украины единственную медаль на мировом первенстве, которое состоялось в Белграде.

В финале соревнований в весовой категории до 71 килограмма он одолел россиянина Вадима Мусаева. Украинец победил единогласным решением судей.

Захареева с победой поздравили Василий Ломаченко и Владимир Зеленский. Президент Украины отметил, что украинская школа бокса доказала свой высокий уровень.