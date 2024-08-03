Хватило двух слов: Усик лаконично отреагировал на выход Хижняка в полуфинал Игр-2024

Украинец Александр Хижняк гарантировал нашей сборной медаль, выйдя в полуфинал боксерского турнира. Это незаурядное событие прокомментировал чемпион мира по боксу Александр Усик.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик не пропустил без своего внимания выступление Александра Хижняка. "Полтавский танк" соревновался в четвертьфинале Олимпиады по боксу в весовой категории до 80 килограммов.

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Усик держит на пульсе боксерский турнир на ОИ

Хижняк в трехраундовом поединке победил бразильца Вандерлея Перейру и вышел в полуфинал. Эта победа гарантировала украинскому боксеру олимпийскую медаль.

На успешное выступление Хижняка отреагировал Усик. В своем инстаграме в сториз чемпион мира написал всего два слова: "Слава Богу".

Реакция Усика на победу Хижняка / скриншот из инстаграма

Отметим, что Александр Усик пообещал профинансировать призовые нашим боксерам за медали в Париже. Золотую медаль он оценил в 100 тысяч долларов, серебряную – в 70, а бронзовую в 50 тысяч долларов.

Напомним, что в 1/8 финала Хижняк победил бывшего украинца Филиппа Акилова, который покинул оккупированный россиянами Мариуполь и принял венгерское гражданство.