Александр Усик накануне Олимпиады-2024 уже встречался с украинскими спортсменами, чтобы поддержать их. А теперь боксер прибудет еще и в Париж.

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Мотивация от Усика

Александр перед Олимпиадой-2024 раздал украинским боксерам конверты с деньгами.

В частности чемпион пообещал спортсменам бешеные призовые за полученные медали на турнире. Золотую медаль Усик оценил в 80 тысяч долларов, серебряную – в 70, бронзовую – в 50 тысяч долларов.

Справка. Украину в боксе на Олимпиаде-2024 будут представлять Александр Хижняк, Айдер Абдураимов и Дмитрий Ловчинский.

Напомним, что турнир продлится до 11 августа. В свою очередь. Александр Усик в 2012 году завоевал золотую медаль на Олимпийских играх.