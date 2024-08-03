Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик не пропустил без своего внимания выступление Александра Хижняка. "Полтавский танк" соревновался в четвертьфинале Олимпиады по боксу в весовой категории до 80 килограммов.
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Усик держит на пульсе боксерский турнир на ОИ
Хижняк в трехраундовом поединке победил бразильца Вандерлея Перейру и вышел в полуфинал. Эта победа гарантировала украинскому боксеру олимпийскую медаль.
На успешное выступление Хижняка отреагировал Усик. В своем инстаграме в сториз чемпион мира написал всего два слова: "Слава Богу".
Реакция Усика на победу Хижняка / скриншот из инстаграма
Отметим, что Александр Усик пообещал профинансировать призовые нашим боксерам за медали в Париже. Золотую медаль он оценил в 100 тысяч долларов, серебряную – в 70, а бронзовую в 50 тысяч долларов.
Напомним, что в 1/8 финала Хижняк победил бывшего украинца Филиппа Акилова, который покинул оккупированный россиянами Мариуполь и принял венгерское гражданство.