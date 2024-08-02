В четвертьфинале украинский боксер соревновался с представителем из Бразилии Вандерли Перейро. Александр Хижняк вышел в полуфинал Олимпийских игр-2024 по единогласному решению судей, информирует 24 Канал.

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На пути к заветному "золоту"

Эта победа в 1/4 финала гарантировала 28-летнему боксеру из Полтавы олимпийскую награду в Париже. 4 августа украинец продолжит борьбу за выход в финал Игр-2024. Начало боя украинца в 18:22 (по киевскому времени).

В Париже Хижняк уже победил в 1/8 финала бывшего земляка, ныне выступающего под флагом Венгрии, Филиппа Акилова.

К слову. Украинский чемпион мира Александр Усик пообещал нашим боксерам огромные призовые за полученные медали Олимпиады-2024. За "золото" Усик выплатит 80 тысяч долларов, "серебро" – 70 тысяч, а "бронзу" – 50 тысяч долларов.

Напомним, что на прошлой Олимпиаде-2020 в Токио Хижняк завоевал серебряную награду. В третьем раунде украинца нокаутировал бразилец Геберт Соуза. После боя Александр не был согласен с решением судей.