В четвертьфинале украинский боксер соревновался с представителем из Бразилии Вандерли Перейро. Александр Хижняк вышел в полуфинал Олимпийских игр-2024 по единогласному решению судей, информирует 24 Канал.
Читайте также "Чувствую себя венгром": боксер из Бахмута, который через Россию бежал в Европу о смене паспорта
На пути к заветному "золоту"
Эта победа в 1/4 финала гарантировала 28-летнему боксеру из Полтавы олимпийскую награду в Париже. 4 августа украинец продолжит борьбу за выход в финал Игр-2024. Начало боя украинца в 18:22 (по киевскому времени).
В Париже Хижняк уже победил в 1/8 финала бывшего земляка, ныне выступающего под флагом Венгрии, Филиппа Акилова.
Напомним, что на прошлой Олимпиаде-2020 в Токио Хижняк завоевал серебряную награду. В третьем раунде украинца нокаутировал бразилец Геберт Соуза. После боя Александр не был согласен с решением судей.