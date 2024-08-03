В восьмой день Олимпиады-2024 соревнования состоятся по 26 видам спорта в которых на кону будут 16 различных медалей. Украинские спортсмены могут в этот день принести нашей стране медали, – пишет 24 канал.
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Восьмой день ОИ-2024 для украинцев
В этот день спортсмены из Украины на Олимпийских играх будут соревноваться в восьми видах спорта и могут получить пять медалей. Возлагают надежды на Марину Бех-Романчук (тройной прыжок), украинка будет участвовать в финале, который состоится сегодня в 21:20 по киевскому времени.
Получить медали могут также Олег Верняев (спортивная гимнастика, конь) и Илья Ковтун (вольные упражнения). Большая надежда на трио фехтовальщиц. В командном соревновании на саблях Украину представят – Ольга Харлан, Елена Кравацкая и Алина Комащук.
Представитель Украины в велоспорте – Анатолий Будяк. Также на Олимпиаде-2024 сегодня выступит Виктория Ус – гребной слалом и Михаил Романчук – плавание на дистанцию 1500 метров вольным стилем.
Где смотреть соревнования с Олимпиады-2024
Общественное – официальный телетранслятор Олимпийских игр-2024 в Украине. Бесплатно соревнования онлайн транслируют сразу на трех платформах:
- телеканале Суспільне Спорт
- региональных телеканалах Суспільного
- сайте Суспільне Спорт
Онлайн-трансляция Олимпиады-2024 3 августа
Начинается восьмой день Олимпийских Игр-2024
Топ-10 медального зачета:
- Китай (13-8-9) – 30
- Франция (11-12-13) – 36
- Австралия (11-6-5) – 22
- США (9-18-16) – 43
- Великобритания (9-10-8) – 27
- Япония (8-4-6) – 18
- Южная Корея (7-5-4) – 16
- Италия (5-8-4) – 17
- Нидерланды (4-3-2) – 9
- Канада (3-2-6) – 11