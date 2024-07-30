Украинская фехтовальщица Ольга Харлан открыла счет наградам сборной Украины Олимпиаде-2024. Титулованная спортсменка совершила невероятный камбэк в бронзовом финалу и вырвала победу у корейской фехтовальщицы Чой Себин.

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Усик верил в бойцовские качества Харлан

Олимпийский чемпион-2012 Александр Усик прокомментировал завоевание бронзовой медали Ольгой Харлан. Звезда мирового хевивейта признался, что ожидал такого выступления от украинки.

"Это было моим личным желанием. И, понятно, я предполагал, что Ольга – одна из тех спортсменок, которые принесут медаль Украине.

Мы находимся в состоянии войны, но наши спортсмены все равно приехали. Они борются. Мы поддерживаем всех наших олимпийцев, которые здесь, в Париже, представляют нашу страну. Чем больше наград для нас, тем лучше", – рассказал Усик.

Напомним, что Харлан стала рекордсменкой Украины по количеству олимпийских наград. В активе Ольги пять медалей: золотая, серебряная и три бронзовые. 33-летняя фехтовальщица догнала рекордсменку Яну Клочкову, которая прославилась в плавании.