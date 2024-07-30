Александр Хижняк длительное время лечился от травмы, которую получил перед Олимпийскими играми. Это сказалось на форме украинца, пишет 24 Канал.

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Кто стал победителем боя Хижняк – Акилов

Боксеры провели бой в весовой категории до 80 килограммов. Первый раунд был за Акиловым, который нанес немало хлопот Хижняку. Однако Александр сумел перехватить инициативу.

Следующие раунды уже были за Александром. В итоге судьи раздельным решением отдали победу Александру.

Серебряный призер прошлой Олимпиады вышел в четвертьфинал. На этой стадии он встретится с Вандерлеем Перейрой из Бразилии. Бой состоится 2 августа.

Кто такой Филипп Акилов