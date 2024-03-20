Международный олимпийский комитет во время заседания Исполкома, которое состоялось 19 марта, рассмотрел вопрос участия индивидуальных нейтральных спортсменов в Играх-2024. Какие ограничения и санкции к представителям стран-агрессоров применил МОК, объясняет 24 Канал.

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МОК допустил россиян с белорусами к Олимпиаде

Спортивные чиновники долго не решались допустить спортсменов из России и Беларуси к Олимпийским играм, боясь осуждения со стороны демократических стран. Постепенная легализация началась с рекомендации МОК международным федерациям допустить представителей стран-агрессоров к соревнованиям в нейтральном статусе.

Только в конце 2023 года Комитет принял решение по допуску россиян и белорусов к Олимпийским играм. Однако детали участия россиян и белорусов не были расписаны. Четкость появилась после Исполкома.

Сколько россиян и белорусов примут участие в Олимпиаде-2024

Российские и белорусские спортсмены приедут в Париж под аббревиатурой AIN – "индивидуальные нейтральные атлеты".

Как известно, россияне и белорусы будут соревноваться только в индивидуальных видах спорта. Все они должны соответствовать критериям нейтральности.

По обновленной информации стало известно, что 12 спортсменов с российским паспортом и 7 с белорусским прошли квалификацию на соревнования в Париже-2024. По мнению экспертов, по наиболее вероятному сценарию на Олимпийские игры приедут 36 россиян и 22 белоруса. Максимальное количество по подсчетам МОК, которое вряд ли будет достигнуто, составит 54 и 28 соответственно.

Создание комиссии по проверке нейтральности

Исполком МОК решил создать специальную комиссию, которая будет проверять допуск каждого спортсмена с российским и белорусским паспортом. Все атлеты должны соответствовать критериям нейтральности.

Комиссию возглавила вице-президент МОК Николь Ховерц. В целом комиссия будет состоять из трех членов:

Николь Ховерц – вице-президент МОК, председатель комиссии;

Пау Газоль – представитель Комиссии по этике МОК;

Син Мин Рю – представитель Комиссии атлетов МОК.

Работу комиссии будет поддерживать Пакеретт Жирар Заппелли – главный специалист МОК по этике и соблюдению требований. Она будет выполнять функции секретаря.

Николь Ховерц / twitter.com/nicolehoevertsz

Функции комиссии

Приглашение отдельного индивидуального спортсмена и его персонала на Олимпийские игры.

Публикация полных списков "нейтральных" атлетов, которые приедут в Париж-2024.

Комиссия будет заниматься контролем за соблюдением соответствия принципам нейтральности на Играх, а также после возвращения с соревнований.

На представителей комиссии возложена функция применения санкций к спортсмену и его персоналу, если их поведение противоречит принципам Олимпийской хартии и "нейтральности".

Без медального зачета и парада

Исполком утвердил ограничения, касающиеся нейтральных спортсменов. Россияне и белорусы не будут участвовать в параде делегаций на открытии Олимпийских игр.

В медальных зачетах не будут публиковаться достижения спортсменов AIN.

МОК утвердил специальный флаг (AIN) и гимн нейтральных атлетов. Гимн не будет иметь текста и создан только для этой цели. Во время церемоний победы будет вывешен флаг AIN и будет звучать гимн.

Флаг "нейтральных атлетов" / olympics.com

Вопрос участия спортсменов из стран-агрессоров в церемонии закрытия будет принят позже. Дело в том, что в церемонии закрытия участвуют не команды, а все спортсмены вместе.

Во время Олимпийских игр-2024 флаги, гимн, или другая символика из России и Беларуси будут запрещены. Ни один представитель российского и белорусского правительства не будут приглашены или аккредитованы на Игры в Париже.

Российская символика будет запрещена на ОИ-2024 / AP

МОК осудил "Игры дружбы"

Международный олимпийский комитет осудил так называемые "Игры дружбы" и призвал спортсменов не принимать в них участие. Комитет назвал эти соревнования "политически мотивированными".

Пока МОК не определил перечень санкций к спортсменам, которые согласятся поехать на "Игры дружбы" в Россию. Это решение впоследствии должен принять Исполком.

Стоит внимания. Олимпийские игры-2024 станут 33-ми по счету. Соревнования продлятся с 24 июля по 11 августа. В программе Игр зрители смогут следить за событиями в 32 видах спорта.