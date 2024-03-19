Во вторник, 19 марта, МОК принял решение не допускать россиян и белорусов к церемонии открытия Олимпиады-2024. Также на Исполкоме организации озвучили число "нейтральных" спортсменов, которые уже квалифицировались на ОИ-2024.

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Сколько россиян и белорусов ожидают ОИ-2024

Сейчас известно о 19 атлетах с паспортами России и Беларуси, которые приедут в Париж. Это число может вырасти до 83 по итогам квалификационных турниров. Однако это количество будет гораздо ниже, чем на предыдущей Олимпиаде в Токио.

Соответствующее заявление обнародовал представитель МОК Кристиан Клауэ.

"Сегодня Исполком МОК получил обновленную информацию о том, что сейчас 12 индивидуальных нейтральных спортсменов с российским паспортом и 7 с белорусским паспортом прошли квалификацию на ОИ-2024 с 6000 квот, которые уже были выделены для участия в Олимпийских играх.

Сейчас эксперты прогнозируют, что по наиболее вероятному сценарию на попадание на Олимпийские игры в Париже будут претендовать 36 атлетов с российским паспортом и 22 с белорусским. Максимальное количество, которое вряд ли будет достигнуто, составит 55 и 28 соответственно.

Эти цифры надо сравнить с 330 спортсменами Олимпийского комитета России, которые приняли участие в Токио и 104 спортсменами НОК Беларуси", – говорится в заявлении представителя МОК.

Также отмечается, что эти ориентировочные оценки не учитывают результаты проверки МОК относительно нейтральности спортсменов. Поэтому кспортсменов из стран-агрессоров может быть еще меньше.

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