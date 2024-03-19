Россия организует зимние и летние “Игры дружбы” в 2024 и 2026 годах. Международный олимпийский комитет призывает другие государства не принимать в них участие, поскольку эти соревнования являются “политически мотивированными” и противоречат Олимпийской хартии.

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МОК сделал громкое заявление относительно так называемых "Игр дружбы"

В Международном олимпийском комитете также указывают, что спортсменов, которые примут участие в "Играх дружбы", могут использовать в "политической пропагандистской кампании".

"Международный олимпийский комитет настоятельно призывает все заинтересованные стороны олимпийского движения и все правительства отказаться от любого участия и поддержки любых инициатив, которые имеют целью полностью политизировать международный спорт", – сказано в заявлении МОК.

К слову. Летние "Игры дружбы" должны состояться в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге, а зимние – в 2026 году в Сочи.