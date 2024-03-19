Международный олимпийский комитет принял решение запретить россиянам и белорусам участвовать в параде на открытии Олимпиады-2024. Об этом говорится в официальном заявлении Комитета.

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"Нейтральных" атлетов не будет на параде открытия ОИ-2024

МОК объяснил свое решение тем, что представители России и Беларуси не будут участвовать в командных соревнованиях, а являются индивидуальными спортсменами. Соответственно, им не место на параде открытия.

Относительно участия россиян и белорусов в церемонии закрытия Игр-2024, то решение будет принято позже.

Ранее МОК озвучил примерное число участников Олимпиады-2024 из стран-агрессоров. По информации вице-президента организации Джона Коутса, их может быть примерно 40. Все они должны соответствовать критериям нейтральности, которые определил МОК.

Важно! Напомним, что Олимпийские игры в Париже начнутся 12 июля 2024 года. Соревнования продлятся до 11 августа. Представители России и Беларуси были допущены к соревнованиям в статусе нейтральных атлетов.