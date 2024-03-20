Міжнародний олімпійський комітет під час засідання Виконкому, яке відбулося 19 березня, розглянув питання участі індивідуальних нейтральних спортсменів в Іграх-2024. Які обмеження та санкції до представників країн-агресорів застосував МОК, пояснює 24 Канал.

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МОК допустив росіян з білорусами до Олімпіади

Спортивні чиновники довго не наважувалися допустити спортсменів з Росії та Білорусі до Олімпійських ігор, боячись засудження з боку демократичних країн. Поступова легалізація розпочалася з рекомендації МОК міжнародним федераціям допустити представників країн-агресорів до змагань у нейтральному статусі.

Лише наприкінці 2023 року Комітет прийняв рішення по допуску росіян та білорусів до Олімпійських ігор. Однак деталі участі росіян та білорусів не були розписані. Чіткість з'явилася після Виконкому.

Скільки росіян та білорусів візьмуть участь в Олімпіаді-2024

Російські та білоруські спортсмени приїдуть до Парижу під абревіатурою AIN – "індивідуальні нейтральні атлети".

Як відомо, росіяни та білоруси будуть змагатися лише в індивідуальних видах спорту. Усі вони повинні відповідати критеріям нейтральності.

За оновленою інформацією стало відомо, що 12 спортсменів з російським паспортом та 7 з білоруським пройшли кваліфікацію на змагання у Парижі-2024. На думку експертів, за найімовірнішим сценарієм на Олімпійські ігри приїдуть 36 росіян та 22 білоруси. Максимальна кількість за підрахунками МОК, яка навряд чи буде досягнута, становитиме 54 і 28 відповідно.

Створення комісії з перевірки нейтральності

Виконком МОК вирішив створити спеціальну комісію, яка буде перевіряти допуск кожного спортсмена з російським та білоруським паспортом. Усі атлети повинні відповідати критеріям нейтральності.

Комісію очолила віцепрезидентка МОК Ніколь Ховерц. Загалом комісія складатиметься з трьох членів:

Ніколь Ховерц – віцепрезидентка МОК, голова комісії;

Пау Газоль – представник Комісії з етики МОК;

Сін Мін Рю – представник Комісії атлетів МОК.

Роботу комісії підтримуватиме Пакеретт Жірар Заппеллі – головний спеціаліст МОК з етики та дотримання вимог. Вона виконуватиме функції секретаря.

Ніколь Ховерц / twitter.com/nicolehoevertsz

Функції комісії

Запрошення окремого індивідуального спортсмена та його персоналу на Олімпійські ігри.

Публікація повних списків "нейтральних" атлетів, які приїдуть в Париж-2024.

Комісія займатиметься контролем за дотриманням відповідності принципам нейтральності на Іграх, а також після повернення зі змагань.

На представників комісії покладено функцію застосування санкцій до спортсмена та його персоналу, якщо їхня поведінка суперечить принципам Олімпійської хартії та "нейтральності".

Без медального заліку та параду

Виконком затвердив обмеження, які стосуються нейтральних спортсменів. Росіяни та білоруси не братимуть участь у параді делегацій на відкритті Олімпійських ігор.

У медальних заліках не будуть публікуватися досягнення спортсменів AIN.

МОК затвердив спеціальний прапор (AIN) та гімн нейтральних атлетів. Гімн не матиме тексту та створений лише для цієї мети. Під час церемоній перемоги буде вивішено прапор AIN і звучатиме гімн.

Прапор "нейтральних атлетів" / olympics.com

Питання участі спортсменів з країн-агресорів у церемонії закриття буде прийнято пізніше. Річ у тім, що у церемонії закриття беруть участь не команди, а всі спортсмени разом.

Під час Олімпійських ігор-2024 прапори, гімн, або інша символіка з Росії та Білорусі будуть заборонені. Жоден представник російського та білоруського уряду не будуть запрошені чи акредитовані на Ігри в Парижі.

Російська символіка буде заборонена на ОІ-2024 / AP

МОК засудив "Ігри дружби"

Міжнародний олімпійський комітет засудив так звані "Ігри дружби" та закликав спортсменів не брати у них участь. Комітет назвав ці змагання "політично вмотивованими".

Наразі МОК не визначив перелік санкцій до спортсменів, які погодяться поїхати на "Ігри дружби" до Росії. Це рішення згодом має ухвалити Виконком.

Варте уваги. Олімпійські ігри-2024 стануть 33-ми за ліком. Змагання триватимуть з 24 липня по 11 серпня. У програмі Ігор глядачі зможуть слідкувати за подіями у 32 видах спорту.