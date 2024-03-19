У вівторок, 19 березня, МОК ухвалив рішення не допускати росіян та білорусів до церемонії відкриття Олімпіади-2024. Також на Виконкомі організації озвучили число "нейтральних" спортсменів, які вже кваліфікувалися на ОІ-2024.

Читайте також "Маємо бути нейтральними": голова МОК відповів Макрону на ідею попросити Путіна про перемир'я

Скільки росіян та білорусів очікують на ОІ-2024

Наразі відомо про 19 атлетів з паспортами Росії та Білорусі, що приїдуть до Парижу. Це число може зрости до 83 за підсумками кваліфікаційних турнірів. Однак ця кількість буде набагато нижчою, ніж на попередній Олімпіаді в Токіо.

Відповідну заяву оприлюднив представник МОК Крістіан Клауе.

"Сьогодні Виконком МОК отримав оновлену інформацію про те, що наразі 12 індивідуальних нейтральних спортсменів з російським паспортом та 7 з білоруським паспортом пройшли кваліфікацію на ОІ-2024 з 6000 квот, які вже були виділені для участі в Олімпійських іграх.

Зараз експерти прогнозують, що за найбільш ймовірним сценарієм на потрапляння на Олімпійські ігри в Парижі претендуватимуть 36 атлетів з російським паспортом і 22 з білоруським. Максимальна кількість, яка навряд чи буде досягнута, становитиме 55 та 28 відповідно.

Ці цифри треба порівняти з 330 спортсменами Олімпійського комітету Росії, які взяли участь у Токіо та 104 спортсменами НОК Білорусі", – йдеться у заяві представника МОК.

Також зазначається, що ці орієнтовні оцінки не враховують результати перевірки МОК щодо нейтральності спортсменів. Тож спортсменів з країн-агресорів може бути ще менше.

Олімпіада-2024: останні події