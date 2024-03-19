У вівторок, 19 березня, МОК ухвалив рішення не допускати росіян та білорусів до церемонії відкриття Олімпіади-2024. Також на Виконкомі організації озвучили число "нейтральних" спортсменів, які вже кваліфікувалися на ОІ-2024.
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Скільки росіян та білорусів очікують на ОІ-2024
Наразі відомо про 19 атлетів з паспортами Росії та Білорусі, що приїдуть до Парижу. Це число може зрости до 83 за підсумками кваліфікаційних турнірів. Однак ця кількість буде набагато нижчою, ніж на попередній Олімпіаді в Токіо.
Відповідну заяву оприлюднив представник МОК Крістіан Клауе.
"Сьогодні Виконком МОК отримав оновлену інформацію про те, що наразі 12 індивідуальних нейтральних спортсменів з російським паспортом та 7 з білоруським паспортом пройшли кваліфікацію на ОІ-2024 з 6000 квот, які вже були виділені для участі в Олімпійських іграх.
Зараз експерти прогнозують, що за найбільш ймовірним сценарієм на потрапляння на Олімпійські ігри в Парижі претендуватимуть 36 атлетів з російським паспортом і 22 з білоруським. Максимальна кількість, яка навряд чи буде досягнута, становитиме 55 та 28 відповідно.
Ці цифри треба порівняти з 330 спортсменами Олімпійського комітету Росії, які взяли участь у Токіо та 104 спортсменами НОК Білорусі", – йдеться у заяві представника МОК.
Також зазначається, що ці орієнтовні оцінки не враховують результати перевірки МОК щодо нейтральності спортсменів. Тож спортсменів з країн-агресорів може бути ще менше.
Олімпіада-2024: останні події
- Нагадаємо, що віцепрезидент МОК Джон Коутс називав інше число учасників з Росії та Білорусі. За його даними "нейтральних" атлетів не повинно бути більше ніж 40.
- Раніше президент Франції Еммануель Макрон висловився стосовно припинення бойових дій в України під час проведення Олімпійських ігор. Він зазначив, що попросить агресора встановити перемир'я.
- У відповідь російський диктатор Владімір Путін цинічно відреагував на режим припинення вогню.