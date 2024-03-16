Мировой спорт применил санкции к России из-за ее нападения на Украину и оккупации наших территорий. Команды из страны-агрессорки лишены возможности участвовать в международных соревнованиях, пишет 24 канал.

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Эммануэль Макрон на стороне МОК

Зато индивидуальным спортсменам дают возможность выступать под нейтральным флагом. Атлетов допускают к турнирам, если они докажут свою неподдержку войны в Украине.

Международный олимпийский комитет руководствуется именно такой логикой, поэтому допустил участие россиян на Олимпийских играх-2024 под нейтральным флагом. Президент Франции Эммануэль Макрон высказал свое мнение относительно участия представителей страны-агрессора в интервью в эфире национального телемарафона.

Правило страны-хозяйки – это идти с олимпийским движением в ногу, это месседж мира. Мы следуем решению МОК. Конечно, мы будем вместе очень тщательно отслеживать их выступления, чтобы никто из спортсменов не воспользовался этой ситуацией. Я хочу, чтобы мир услышал месседж мира, толерантности. Но при этом этот месседж не будет уступать четкости нашего анализа,

– заявил Макрон.

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Кроме того, президент прокомментировал и политическую составляющую поддержки Украины в войне с Россией. Макрон верит в то, что россияне в большинстве не поддерживают Путина

Мы хотим, чтобы Украина полностью восстановила свой суверенитет и территориальную целостность. Были уже раньше конфликты, мы уже это проходили. Мы уверены, что Россия останется Россией географически. Она ваш сосед. А российский народ... Я не думаю, что он поддерживает этот режим. Поэтому нам надо, думая о будущем, проводить разницу между российским народом и руководителями,

– сказал президент.

Макрон будет просить Путина

Также Эммануэль Макрон подтвердил, что будет просить Россию о прекращении огня в Украине во время Олимпийских игр-2024. Впрочем, такие инициативы от политика выглядят наивными, ведь страна-террористка всегда нарушает свои обещания.

Напомним, что Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа этого года в Париже. Для атлетов из России и Беларуси будут действовать жесткие правила допуска на соревнования. Даже сами спортсмены из стран-агрессорок отказываются от участия, не желая доказывать свою нейтральность.

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Что означает нейтральность для россиян