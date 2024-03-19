С началом полномасштабной войны в Украине мировой спорт начал вводить санкции против России. Страну не допустили к участию в Олимпиаде, однако это не касается их спортсменов, пишет 24 Канал.
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МОК ответил Макрону
Россияне и белорусы смогут выступить на Играх в нейтральном статусе в случае неподдержки войны в Украине. Кроме того, организаторы соревнований планируют и дальше идти навстречу террористам.
Например, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что попросит Владимира Путина приостановить боевые действия в Украине на время Олимпийских игр. Однако такая идея не нашла поддержки у главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха.
Мы, очевидно, хотели бы, чтобы было перемирие, Но мы должны быть реалистами. Олимпийское движение не в состоянии принимать решения о войне или мире. Существует большое непонимание отношений МОК с политикой. В который раз надо повторить, что мы не политическая организация. Чтобы остаться верными нашим ценностям и выжить, мы должны быть политически нейтральными,
– высказался Бах.
Напомним, что Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа этого года в Париже. Для атлетов из России и Беларуси будут действовать жесткие правила допуска на соревнования. Интересно, что сами спортсмены из стран-агрессорок отказываются от участия, ведь не желают (или не могут) доказать свою нейтральность.
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Что означает нейтральность для россиян
- атлеты из России и Беларуси не смогут выступать под флагом и гимном своих государств, а будут идентифицироваться как "индивидуальные нейтральные спортсмены" (AIN);
- спортсмены не должны быть замеченными в поддержке войны в Украине, а также быть связанными с военными структурами России или Беларуси;
- они не могут иметь спонсорство от Олимпийского комитета России или местных федераций, то есть должны взять все расходы, связанные с Олимпиадой, на себя;
- для подтверждения критериев нейтральности спортсмены должны пройти специальную комиссию;
- впрочем, даже при таких вроде бы жестких правилах россияне и белорусы могут найти возможности для военной пропаганды;
- именно поэтому Украина и многие представители цивилизованного мира требуют полного исключения россиян и белорусов из международного спорта.