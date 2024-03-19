С началом полномасштабной войны в Украине мировой спорт начал вводить санкции против России. Страну не допустили к участию в Олимпиаде, однако это не касается их спортсменов, пишет 24 Канал.

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МОК ответил Макрону

Россияне и белорусы смогут выступить на Играх в нейтральном статусе в случае неподдержки войны в Украине. Кроме того, организаторы соревнований планируют и дальше идти навстречу террористам.

Например, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что попросит Владимира Путина приостановить боевые действия в Украине на время Олимпийских игр. Однако такая идея не нашла поддержки у главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

Мы, очевидно, хотели бы, чтобы было перемирие, Но мы должны быть реалистами. Олимпийское движение не в состоянии принимать решения о войне или мире. Существует большое непонимание отношений МОК с политикой. В который раз надо повторить, что мы не политическая организация. Чтобы остаться верными нашим ценностям и выжить, мы должны быть политически нейтральными,

– высказался Бах.

Напомним, что Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа этого года в Париже. Для атлетов из России и Беларуси будут действовать жесткие правила допуска на соревнования. Интересно, что сами спортсмены из стран-агрессорок отказываются от участия, ведь не желают (или не могут) доказать свою нейтральность.

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Что означает нейтральность для россиян