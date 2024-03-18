С началом полномасштабной войны в Украине мировой спорт начал вводить санкции против России. Страну не допустили к участию в Олимпиаде, однако это не касается их спортсменов, пишет 24 канал.

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Путин ответил Макрону

Россияне и белорусы смогут выступить на Играх в нейтральном статусе в случае неподдержки войны в Украине. Кроме того, организаторы соревнований должны и дальше идти навстречу террористам.

Например, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что попросит Владимира Путина приостановить боевые действия в Украине на время Олимпийских игр. Сам российский диктатор красноречиво отреагировал на такие наивные мысли главы Франции.

Я не знаю об этом заявлении президента Франции. Мы готовы рассмотреть любые вопросы, но всегда и в любой ситуации будем ориентироваться на интересы России,

– заявил Путин в интервью пропагандистским СМИ.

Напомним, что Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа этого года в Париже. Для атлетов из России и Беларуси будут действовать жесткие правила допуска на соревнования. Интересно, что сами спортсмены из стран-агрессоров отказываются от участия, ведь не желают (или не могут) доказать свою нейтральность.

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Что означает нейтральность для россиян