Олимпиада-2022: медальные перспективы украинских биатлонистов в Пекине

За историю независимости Украины наши атлеты получили 8 наград на зимних Олимпийских играх. Интересно, что 5 из этих наград завоевали именно биатлонисты. Поэтому в Пекине на них возлагают большие надежды.

Шансы украинской сборной

Украинские биатлонисты неоднократно заявляли о себе на международной арене. Побеждали, казалось бы, непобедимых спортсменов, боролись до последнего за каждые драгоценные секунды, рисковали на рубежах и закрывали ловко все мишени, а главное в очередной раз доказывали, что являются лучшими.

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Вопреки обстоятельствам, Валентина Цербе-Несина смогла завоевать первую олимпийскую "бронзу" в 1994-м. Елена Петрова с чужими палками зацепилась за "серебро" на Олимпиаде-1998. А Лилия Вайгина-Ефремова неожиданно для всех стала третьей на Играх в Турине.

И величайшего триумфа украинцы добились на Олимпийских играх-2014. Несмотря на неудачное начало сезона и проблемы со здоровьем, Вита Семеренко завоевала бронзовую награду.

Украина одержала победу в женской эстафете на Олимпиаде-2014 / Фото ФБУ

Но незаурядного успеха украинки достигли в эстафете. Благодаря усилиям команды в составе Юлии Джимы, сестер Семеренко и Елены Билосюк (Пидгрушной) украинский гимн прозвучал в российском Сочи. Именно тогда, когда в Украине продолжалась Революция Достоинства.

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Кто из биатлонистов поедет в Пекин

В Пекин отправились 10 представителей Украины (5 мужчин и 5 женщин).

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко.

Женщины: Юлия Джима, Елена Билосюк, Валентина Семеренко, Дарья Блажко, Ирина Петренко.

Если с мужской командой не было никаких проблем по отбору на Олимпиаду-2022, то у женской сборной все было не так однозначно.

Тренерский штаб слишком долго колебался кому подарить путевку в Пекин. Еще с самого начала сезона главный тренер Урош Велепец выделил двух биатлонисток: Юлию Джиму и Елену Биласюк. По его словам, девушки гарантировали себе место в составе на Олимпийские игры-2022.

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Впоследствии к этому списку присоединилась и Валентина Семеренко. Осталось два вакантных места на которых претендовало сразу три спортсменки: Ирина Петренко, Анастасия Меркушина и Дарья Блашко.

Тренер уверял, что, мол, выберут окончательный состав после индивидуальной гонки в Антгольце. Однако участников Олимпиады-2022 назвали именно во время этого старта.

Президент федерации биатлона Владимир Брынзак рассказал почему ситуация сложилась именно таким образом. Он отметил о наличии критериев отбора для попадания в состав.

По его словам, критерии отбора на Олимпийские игры были утверждены еще летом.

Не слишком удачное начало сезона

За семь этапов Кубка мира украинцам удалось завоевать лишь одну награду. В одиночной смешанной эстафете в Рупольдинге украинская пара в составе Дарьи Блажко и Артема Тищенко заняла третье место.

На экваторе сезона Украина завоевала свою первую "бронзу". Однако, к сожалению, эта дисциплина не является олимпийской. Поэтому в Пекине ждать ее не стоит.

Еще одна плохая новость – эта гонка не является показателем готовности или успешности команды. Поскольку ее формат отличается от всех остальных гонок. Эта дисциплина требует качественной работы на огневом рубеже. Чем меньше дополнительных патронов и штрафных кругов – тем ближе к подиуму.

Дарья Блашко / Фото Getty Images

Также стоит отметить, что спортсмены преодолевают меньшую дистанцию по сравнению с классическими эстафетами. Один круг составляет 1,5 километра. А штрафные круги уменьшены в два раза – 75 метров.

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Стрельба Тищенко и Блашко была одной из лучших – 12 дополнительных патронов. Лучший показатель только у китайцев – 7 использованных патронов.

Спасло также то, что мировые лидеры допустили большое количество штрафных кругов. К примеру Норвегия и Италия настреляли на 4 дополнительных круга, а сборная Франции вообще заработала 5 кругов.

Эта награда, скорее, является ключевой в психологическом аспекте. Поскольку и болельщиков удалось порадовать да и спортсменам уверенности придало. К тому же награду получили накануне Олимпиады-2022, что придает большой надежды на Пекин.

Чтобы оценить готовность спортсменов к Олимпиаде лучше рассматривать индивидуальные выступления. К сожалению, что у Блажко, что у Тищенко они были не слишком оптимистичны.

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Оценка мужской команды

Одним из потенциальных лидеров мужской команды является Дмитрий Пидручный. К сожалению, в этом сезоне ему не удалось оказаться на пьедестале. Однако его результаты довольно стабильны. Лишь однажды Пидручный не пробился в зачетную зону. Это произошло во время спринтерской гонки в немецком Обергофе. Четыре промаха откатили Дмитрия на 44-ю позицию.

В Рупольдинге украинцу удалось продемонстрировать свой лучший результат – 7 место в спринте. Спортсмену не хватило всего четыре секунды до цветочной церемонии. К тому же украинец оплошал однажды. За счет чистой стрельбы украинец мог бы гарантировать себе место на пьедестале.

Дмитрий Пидручный / Getty Images

Также Пидручный неоднократно заявлял о себе в эстафетных гонках. В первом же командном старте в шведском Эстерсунде Дмитрий продемонстрировал второй ход на дистанции. Украинец проиграл всего две секунды представителю России Даниилу Серохвостову. Пидручный передал эстафету вторым, он отстал от норвежца Тарьей Бо на 4 секунды.

Тогда украинской команде удалось продемонстрировать лучший результат в сезоне – 5 место.

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Дмитрий неоднократно рассказывал, что не любит бежать индивидуалку, поэтому ожидать высоких результатов от биатлониста в этой дисциплине не стоит.

Порой Дмитрий позволяет себе пропустить эти старты. Но перед началом сезона биатлонист рассказал, что планирует выступить в индивидуалке на Олимпиаде-2022.

Сейчас главной проблемой Дмитрия является стрельба. Интересно, что лишь однажды в личных стартах Пидручному удалось закрыть все мишени. В Эстаресунде украинец отработал без ошибок во время первой спринтерской гонки в сезоне.

Чего стоит ожидать от Пидручного

Судя по статистике выступлений Дмитрия – лучше всего ему удается спринтерская гонка. Поэтому на Олимпиаде в Пекине уже следует обратить на нее внимание.

Хватит ли Пидручного на другие индивидуальные испіытания, которые несколько длиннее по дистанции и имеют по четыре рубежа?

Поспешных выводов пока делать не стоит. Ведь все может решить именно стрельба. Однажды Дмитрий это уже доказал. В 2019-м году ему впервые удалось получить награду на чемпионате мира. Тогда Пидручный торжествовал в гонке преследования.

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Он добыл драгоценное "золото" не только для себя, но для страны. Ведь это первая золотая награда чемпионата мира в истории мужского биатлона Украины.

Тогда вероятно, что никто и подумать не смог, что Пидручный станет победителем. Дмитрий продемонстрировал, что идеальная работа на рубеже и хороший ход на дистанции способны творить чудеса.

А что касается Пекина, то в этом сезоне Дмитрий доказал, что может конкурировать на дистанции с мировыми лидерами. Осталось поправить стрельбу.

Динамика выступлений Цымбала

Что касается других членов сборной, то можно выделить прогресс Богдана Цымбала. В начале сезона спортсмену не удавалось пробиться даже в зачетную зону. Но уже с нового года спортсмену удалось существенно улучшить свои результаты.

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В первой же гонке после праздничной паузы Богдан продемонстрировал лучший результат в сезоне. Он закончил спринтерскую гонку в Обергофе на 19-й позиции.

А уже на следующем этапе в Рупольдинге, в той же самой дисциплине, он финишировал 17-м. Для Цымбала это лучший результат в карьере. В прошлом сезоне он занимал 18-ю позицию в гонке преследования в Поклюке.

Богдан Цымбал / Getty Images

Как выступили в сезоне спортсмены

В начале сезона зарекомендовал себя и Антон Дудченко. Несколько гонок подряд ему удалось финишировать в топ-25. Лучший результат украинца в сезоне-2021/2022 – 19 место на втором этапе в Эстерсунде.

Но в последних стартах перед Олимпийскими играми Дудченко не удалось порадовать болельщиков хорошими позициями. Из-за неидеальной стрельбы спортсмену не удалось получить зачетные баллы в Антгольце.

Также в Пекин отправились Артем Прима и Артем Тищенко. Оба спортсмена пропускали первые этапы Кубка мира в сезоне из-за коронавирусной инфекции.

Несмотря на скорое возвращение к международным стартам, биатлонисты не радуют высокими показателями. Прима лишь дважды в сезоне попадал в зачетную зону.

Зато с Тищенко ситуация еще хуже – на его счету нет ни одного зачетного балла за сезон-2021/2022. Однако спортсмену удалось завоевать бронзовую награду в одиночной смешанной эстафете.

Регресс женской команды

Что касается женской команды, то конечно стоит вспомнить о Юлии Джим. Она является одной из сильнейших биатлонисток сборной Украины. Лучшим ее результатом является 14-место в гонке преследования в Эстерсунде.

Юлия Джима / Getty Images

У украинки в этом сезоне никак не складывается со стрельбой. Хотя еще несколько лет назад Юлия безупречно закрывала мишени и была одним из лучших стрелков команды.

Но почему-то сейчас все наоборот. И кажется, что чем ближе к Олимпийским играм, тем все хуже. Если еще в начале сезона ситуация была не так критична. Один-два промаха не так сильно принимались во внимание. Ведь это только начало сезона, что можно требовать от спортсменки?

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Однако, когда очередные штрафные круги начали сопровождать украинку каждого этапа Кубка мира, это стало изрядно смущать. Ведь экватор сезона прошел, а Олимпиада-2022 становится все ближе.

Но несмотря на неутешительные результаты на рубеже, радует хорошая работа украинки на дистанции. Несмотря на дополнительные штрафные круги украинка неоднократно гарантировала себе места в зачетной зоне.

В предыдущих сезонах Джима заявляла о себе в индивидуальных гонках, где главным фактором как раз является меткая стрельба. Четыре раза Юлии удавалось взбираться на пьедестал в этой дисциплине. Также она была близка к завоеванию Малого хрустального глобуса в "индивидуалке".

Поэтому об этой дисциплине забывать не стоит. Надеемся, что Юлия сможет побороться за медали.

Возвращение Петренко

Что касается других участниц, то там ситуация сложнее. Все четверо представительниц Украины нестабильно выступали на этапах Кубка мира. Для этого у биатлонисток были разные причины: проблемы со здоровьем, недостаточно хорошая физическая форма или эксперименты тренерского штаба.

Меньше всего стартов в этом сезоне – у Ирины Петренко. Спортсменка провела лишь пять личных выступлений на Кубке мира. Также до возвращения в основную команду Ирине удалось получить серебряную награду в суперспринт на Кубке IBU.

Но выступая в основе Петренко не удавалось демонстрировать хорошие результаты. Поэтому в конце 2021-го года биатлонистка отправилась в Украину для того, чтобы пройти медицинское обследование.

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Впоследствии выяснилось, что у спортсменки была инфекция. Ирину беспокоил постоянный кашель.

Уже с нового года Петренко удалось вернуться на Кубок мира. Но даже несмотря на идеальную стрельбу, биатлонистке не удалось попасть в топ-30.

Отметим, что для Ирины это первый сезон на Кубке мира после длительной паузы, которая была связана с рождением ребенка и травмой.

Петренко пропустила сезон-2019/2020. В следующем году она вернулась к спорту, однако выступала только на Кубках IBU.

Еще в начале карьеры у Петренко была своя особенность – меткая стрельба. Из-за собственной работы на огневом рубеже за ней закрепилось прозвище – "снайпер".

Поэтому надеемся, что в Пекине Ирина еще продемонстрирует свой лучший результат не только на стрельбище, но и на дистанции.

Пятая Олимпиада для Валентины Семеренко

У Валентины Семеренко несколько больше стартов по сравнению с Петренко. Украинка выступила на двух первых этапах в Эстерсунде. Особыми результатами биатлонистка не радовала, лишь однажды ей удалось заехать в зачетную зону.

Валентина Семеренко / Фото Getty Images

Поэтому тренерский штаб решил, что сестрам Семеренко стоит посоревноваться на низшем чемпионате – Кубке IBU. После нового года Валентина вернулась на соревнования в Обергофе, а ее сестра Вита осталась с командой Б.

Семеренко удачно вернулась на Кубок мира, в первой же гонке она обновила свой лучший результат сезона, заняв 13-е место в спринте.

Меткость Блашко и неоднозначная форма Билосюк

Дарья Блашко присоединилась к основной команде после успешного выступления на Кубке IBU, где она завоевала две "бронзы". В этом сезоне спортсменка радует меткой стрельбой. К тому же на Кубке мира представительнице Украины удалось завоевать бронзовую награду в паре с Артемом Тищенко. Украинский дуэт стал третьим в единичной смешанной эстафете.

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В Пекин отправится и капитан женской команды – Елена Белосюк. Как уже отмечалось выше, ее выступления, как и предыдущих спортсменок были не стабильными. У биатлонистки были проблемы со здоровьем, что мешает ей набрать хорошую физическую форму, убеждает спортсменка.

Но даже несмотря на небольшое количество личных стартов в сезоне, Елена остается стабильной. Лишь однажды она не попала в зачетную зону. Также Белосюк радует своими показателями в эстафетных гонках.

Прогноз Федерации биатлона

Президент Федерации биатлона Владимир Брынзак ранее уверял, что на период Олимпийских игр в Пекине сборная Украины должна продемонстрировать пик формы. Он убежден, что команда будет выглядеть конкурентоспособной.

Также Брынзак выделил одну из гонок, где стоит ожидать медали от украинских биатлонистов.

Если выделять одну гонку, то смешанная эстафета. Как минимум по двое хороших мужчин и женщин в составе у нас точно есть,

– отметил глава Федерации.

"Во-вторых, если удастся начать Олимпиаду, а смешанная эстафета – первый вид в биатлоне, то и дальше будет гораздо проще. В-третьих, мы уже имеем хороший опыт смешанной эстафеты на чемпионате мира, когда мы были четвертыми буквально в секундах от призовых мест. Но Олимпиада – это всегда лотерея. И мы надеемся вытащить в ней счастливый билет, и что важно – упорно работаем для этого", – добавил Брынзак.

Здесь вполне можно согласиться со словами главы федерации биатлона. Представители Украины вполне могут конкурировать с мировыми лидерами в смешанной эстафете.

Непростые условия в Пекине

Также стоит учитывать условия в Пекине. Еще до прибытия в Китай украинские биатлонисты жаловались на то, что им ничего не известно об олимпийской трассе. Спортсмены видели только разные графики и схемы, которые, однако, не давали им никакого представления.

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Дмитрий Пидручный ранее рассказывал, что их предупреждали, что в Пекине будет достаточно холодно и ветренно.

Уже по прибытии в Олимпийскую деревню, лидер мужской сборной Украины рассказал о деталях Олимпийского стадиона. По словам Дмитрия, трасса является достаточно сложной, а на рубеже действительно есть постоянный ветер.

Мнение букмекеров

Букмекеры компании Favbet назвали фаворитов зимней Олимпиады в Пекине, а также оценили шансы Украины на медали. Их прогнозы не слишком утешительны для украинской команды.

В общем зачете Игр больше всего золотых медалей прогнозируют Норвегии, коэффициент которой на победу в общем зачете оценивается в 1,25. Относительно Украины, то эта цифра чрезвычайно велика – 500.

А что касается биатлона, то букмекеры не слишком верят в успех украинцев в смешанной эстафете. Поскольку оценивается коэффициентом 80.

А победу прогнозируют норвежцам и французам, успех которых оценивается коэффициентами 2.40 и 3.75.

Непредсказуемый вид спорта

Биатлон является непредсказуемым видом спорта, вероятно, что за это его больше всего и любят. На последнем рубеже все может кардинально измениться, и все предыдущие старания окажутся напрасными. Один неудачный выстрел может стать роковым, а одна секунда отделить от награды.

Неоднократно Олимпийские игры становились лотереей для самих спортсменов. К примеру, именитая финская биатлонистка Кайса Макаряйнен была одной из лучших на Кубке мира, дважды ей удалось даже завоевать Большой хрустальный глобус.

Однако Олимпиада всегда обходила ее стороной. Биатлонистке не удалось завоевать ни одной медали на Играх.

Поэтому предсказать заранее победителей почти нереально. Надеемся, что у наших спортсменов все получится, потому что они того заслуживают.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. Медали в биатлоне разыграют уже 5 февраля.