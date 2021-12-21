Брынзак: Есть хороший опыт смешанной эстафеты

Глава Федерации заверил, что все биатлонисты олимпийской команды будут использовать каждый шанс. По мнению Владимира Брынзака, сборная Украины должна подойти к Пекину на пике формы, и команда будет выглядеть конкурентоспособной.

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Выделил Брынзак ставку на одну из гонок, в которой у Украины один из самых больших шансов на медали.

Если выделять одну гонку, то смешанная эстафета. Как минимум по двое хороших мужчин и женщин в составе у нас точно есть,

– отметил глава Федерации.

"Во-вторых, если удастся начать Олимпиаду, а смешанная эстафета – первый вид в биатлоне, то и дальше будет намного проще. В-третьих, мы уже имеем хороший опыт смешанной эстафеты на чемпионате мира, когда мы были четвертыми буквально в секундах от призовых мест. Но Олимпиада – это всегда лотерея. И мы надеемся вытащить в ней счастливый билет, и что важно – упорно работаем для этого", – добавил Брынзак.

К слову. Смешанная эстафета откроет программу Олимпийских игр – 5 февраля.

Дорога в Китай

Рассказал Владимир Брынзак и о планах в преддверии отлета в Пекин. Последний сбор украинские биатлонисты проведут в итальянском Антхольце, где состоится седьмой этап Кубка мира (20 – 23 января).

А уже 26 января олимпийская команда отправится в Пекин. Биатлонисты отправятся в Китай двумя рейсами: Мюнхен – Франкфурт и Франкфурт – Пекин.

К сведению. Зимние Олимпийские игры-2022 будут проходить с 4 – 20 февраля в Пекине.

График биатлонных гонок на Олимпиаде-2022