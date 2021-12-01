Результаты суперспринта в Норвегии

1. Линда Цингерле (Италия) 0-0-0-0, 23:23.4

2. Ирина Петренко (Украина) 0-0-1-0, +0,8

3. Анастасия Шевченко (Россия) 0-0-1-1, +1,4

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14. Анна Кривонос (Украина) 0-0-1-1, +40,9

28. Анастасия Рассказова (Украина) 2-1-3-0, +2,37.0

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Ирина Петренко была в составе сборной Украины на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде, но пропустила индивидуальную гонку и спринт. Петренко пропустит и второй этап Кубка мира, ведь отправилась на Кубок IBU в норвежском Шушене.

Ирина сумела получить серебряную награду. На финише украинская биатлонистка завоевала второе место, пройдя россиянку Анастасию Шевченко. Биатлонисток разделили всего 6 десятых секунды.

Ирина могла претендовать даже на "золото", однако, чтобы обойти итальянку Линду Цингерле, банально не хватило нескольких метров. Петренко проиграла всего 8 десятых секунды.

Также Украину в суперспринте представили Анна Кривонос и Анастасия Рассказова. Но из-за неудачной стрельбы они финишировали за пределами топ-10.

К сведению. Следующие гонки в рамках Кубка IBU состоятся 3 декабря. Женщин и мужчин ждут спринты. Завершится этап 4 декабря гонками с массовым стартом.