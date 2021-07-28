Исторический результат получила Элина Свитолина, ведь после победы над Камилой Джорджи из Италии Свитолина стала первой украинкой, которая вышла в полуфинал Олимпийских игр в одиночном разряде.

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В шаге от полуфинала остались сестры Людмила и Надежда Киченок, которые уступили в четвертьфинале парных соревнований представительницам ОКР Веронике Кудерметовой и Елене Весниной.

Алексей Губнин проиграл в первом же раунде индивидуальных соревнований в стрельбе из лука. Украинец проиграл матч 1/32 финала представителю Индии Тарундипу Раи.

Украинские мастера академической гребли Игорь Хмара и Станислав Ковалев не смогли пробиться в финал A в парных двойках. Во втором полуфинальном заезде украинские гребцы финишировали четвертыми

А вот представительница сборной Украины в гребном слаломе среди женщин на каноэ Виктория Ус смогла пробиться в полуфинал соревнований с результатом 119,05.

Достаточно скандально покинул турнир наш дзюдоист в весе до 90 кг Кеджау Ньябали. Украинец получил от рефери красную карточку за неразрешенный прием и завершил выступления на Олимпийских играх на стадии 1/8.

Анастасия Павлова потерпела поражение в 1/32 финала Олимпийских игр в стрельбе из лука, уступив американке Дженнифер Мучино-Фернандес.

Другая представительница Украины в этом виде спорта Вероника Марченко смогла преодолеть 1/32 финала, победив действующую чемпионку мира Ле Цзеин, однако вылетела на стадии 1/16 проиграв вице-чемпионке мира, кореянки Кан Чхэ-ион.

Гимнасты Илья Ковтун и Петр Пахнюк остались за пределами топ-10 в финале индивидуального многоборья. Дебютант Олимпийских Игр Ковтун показал 11-й результат, набрав 83,797 баллов, а Пахнюк стал 19-м (81,265).

Кто получил медали 27 июля

Академическая гребля

Двойка парная, женщины

1. Румыния

2. Новая Зеландия

3. Нидерланды

Двойка парная, мужчины

1. Франция

2. Нидерланды

3. Китай

Четверки, женщины

1. Австралия

2. Нидерланды

3. Ирландия

Четверки, мужчины

1. Австралия

2. Румыния

3. Италия

Четверка парная, мужчины

1. Нидерланды

2. Великобритания

3. Австралия

Четверка парная, женщины

1. Китай

2. Польша

3. Австралия

Плавание

Эстафета 4х200 м, вольный стиль, мужчины

1. Великобритания

2. ОКР

3. Австралия

200 м, баттерфляй, мужчины

1. Криштоф Милак (Венгрия)

2. Томору Хонда (Япония)

3. Федерико Бурдиссо (Италия)

200 м, вольный стиль, женщины

1. Ариарн Титмус (Австралия)

2. Сиобхан Хоги (Гонконг)

3. Пенни Олексиак (Канада)

200 м, комплекс, женщины

1. Юи Охаси (Япония)

2. Алекс Уолш (США)

3. Кейт Дугласс (США)

1500 м, вольный стиль, женщины

1. Кейти Ледеки (США)

2. Эрика Салливан (США)

3. Сара Колер (Германия)

Велоспорт

Индивидуальная гонка, женщины

1. Аннемик ван Влетен (Нидерланды)

2. Марлен Ройссер (Швейцария)

3. Анна ван дер Брегген (Нидерланды)

Индивидуальная гонка, мужчины

1. Примож Роглич (Словения)

2. Том Дюмолен (Нидерланды)

3. Роан Деннис (Австралия)

Прыжки в воду

Синхрон, 3 м, мужчины

1. Китай

2. США

3. Германия

Регби-7

Мужской финал

1. Фиджи

2. Новая Зеландия

3. Аргентина

Дзюдо

Мужчины – 90 кг

1. Лаша Беакури (Грузия)

2. Эдуард Триппель (Германия)

3. Кристиан Тот (Венгрия)

3. Давлат Бобонов (Узбекистан)

Женщины – 70 кг

1. Тидзуру Араи (Япония)

2. Михаэла Поллерес (Австрия)

3. Санне ван Дейк (Нидерланды)

3. Мадина Таймазова (ОКР)

Конный спорт

Индивидуальная выездка

1. Джессика фон Бредов-Верндля (Германия)

2. Изабель Верт (Германия)

3. Шарлотта Дюжарден (Великобритания)

Фехтование

Мужская сабля, команда

1. Южная Корея

2. Италия

3. Венгрия

Спортивная гимнастика

Индивидуальное многоборье, мужчины

1. Даики Хасимото (Япония)

2. Жотен Сяо (Китай)

3. Никита Нагорный (ОКР)

Тяжелая атлетика

Мужчины – 73 кг

1. Ши Чжиюн (Китай)

2. Хулио Рубен Майора Перния (Венесуэла)

3. Брикено Калья (Албания)

Баскетбол 3х3

Мужчины

1. Латвия

2. ОКР

3. Сербия

Женщины

1. США

2. ОКР

3. Китай