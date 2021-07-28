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Начало встречи не мог не понравиться поклонникам Свитолиной – 0:4 в пользу украинского. Очень уверенно и спокойно Элина выглядела на корте, теннисистка из Украины хорошо использовала ширину всего площадки. Откровенно говоря, у итальянки мало что получалось в начале четвертьфинал. В пятом гейме Камила с брейком взяла первый гейм в партии – 1:4.

После выигранного гейма итальянка агрессивно сыграла на приеме, но Элина хорошо сыграла на подаче – 1:5. 26-летняя теннисистка была в шаге от того, чтобы взять первый сет. Но опять украинка не завершила партию без нервов. Джорджи увереннее заиграла на корте, Элина позволила сопернице вплотную приблизиться к ней в счете – 4:5. Свитолина всегда умеет пощекотать нервы своих болельщиков.