Вероника Кудерметова / Елена Веснина (ОКР) – Людмила и Надежда Киченок (Украина) 2:0 (6:2, 6:1) Теннисистки провели на корте ровно один час. Двух геймов понадобилось соперницам, чтобы выбить Украину с парного турнира.

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Начало встречи было очень сложным для сестры Киченок. Российская пара сразу показала, кто будет фаворитом четвертьфинала, поведя в счете 0: 4. Однако украинском собрались и взяли два гейма. Но они были последними для наших девушек. Кудерметов и Веснина уверенно довели первую партию до побед 6:2. Девушки сделали по одной двойной ошибке, невынужденных ошибок у украинок тоже было больше – 9 против 8 у представительниц ОКР. А вот статистика виннеров была несколько лучше у наших девушек – 3 против 4.

Вторая партия тоже началась не лучшим для украинок – 3:1. Людмила и Надежда не опускали руки и продолжали искать свою игру. Но российская пара в тот день была на голову сильнее – 4:1.