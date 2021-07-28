В общем, больше всего шансов на медаль в этот день имеет Михаил Романчук и Елена Костевич, которые будут представлять Украину в плавании и пулевой стрельбе соответственно.

К слову Получит ли Михаил Романчук первую золотую медаль для сборной Украины на Олимпиаде-2020

Расписание финальных соревнований 6-го дня Олимпиады-2020, 29 июля

2:30 – 6:00. Академическая Гребля. Мужчины – двойка, двойка парная легкая. Женщины – двойка, двойка парная легкая ( Игорь Хмара, Станислав Ковалев )

) 3:00 – 11:00. Стендовая стрельба. Трап – мужчины, женщины ( Елена Костевич )

) 4:30 – 6:20. Мужчины – 800 м в/с, 200 м в/с, 100 м в/с. Женщины – 200 м бат, 4х200 в/с ( Михаил Романчук, Сергей Фролов, Дарья Зевина, Игорь Трояновский )

) 05:00. Бокс. Средний вес(до 75 кг), мужчины, 1/8 финала ( Александр Хижняк ). Супертяжелый вес (более 91 кг), мужчины, 1/8 финала ( Цотне Рогава )

). Супертяжелый вес (более 91 кг), мужчины, 1/8 финала ( ) 8:00 – 10:45. Гребля на байдарках и каноэ. С-1 слалом, женщины ( Виктория Ус )

) 08:00. Теннис. 1/2 финала. Женщины ( Элина Свитолина )

) 11:00 – 13:40. Дзюдо. Мужчины – 100 кг. Женщины – 78 кг ( Анастасия Турчин )

) 12:30 – 14:30. Фехтование. Женская Рапира, команда

13:50 – 16:00. Спортивная Гимнастика. Индивидуальное многоборье, Женщины

14:00 – 16:10. Настольный теннис. Женщины, одиночный разряд.

После пяти соревновательных дней в медальной копилке Украины три бронзовые награды. Медали Украине принесли: