Запрещенный прием
В 1/8 финала он встречался с узбеком Давлатов Бобоновым, но был дисквалифицирован за неправильный прием.
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Украинец нанес травму сопернику при выполнении броска. Злого умысла в этом не было, однако бросок действительно выглядел опасно.
- В 1/16 финала Кеджау победил представителя Доминиканской Республики Роберта Флорентино.
- Для нашего дзюдоиста это была вторая Олимпиада. В Рио-2016 он проиграл в первой схватке.
- Украинские дзюдоисты завоевали на Играх всего одну медаль – бронза у Дарьи Белодед.