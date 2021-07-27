Утро началось с прекрасных новостей. Бронзовую награду для нашей страны завоевали украинские стрелки из пневматического пистолета на дистанции с 10 метров. В соревнованиях смешанных команд Елена Костевич и Олег Омельчук переиграли сербов Зорану Арунович и Дамира Микеца – 16:12.

К слову Важные матчи Свитолиной и сестер Киченок: расписание выступлений украинцев на Олимпиаде 28 июля

К сожалению, в своем втором матче на Олимпиаде Артем Почтарев потерпел поражение от француза Бриса Леверде.

Порадовала украинских болельщиков Элина Свитолина. Первая ракетка Украины в матче третьего круга обыграла Марию Саккаре. Свитолина на олимпийском теннисном турнире провела третий трехсетовый матч подряд. И во всех она победила. Всего Элина провела на корте в Токио уже 8 часов 5 минут. Невероятная выносливость и невероятная жажда победы.

А вот Лидия Сиченникова вылетела в первом раунде индивидуальных соревнований по стрельбе из лука.

Большие надежды возлагаются и на украинскую боксерку Анну Лысенко, которая вышла в 1/4 финала в весовой категории до 69 килограмм, победив Умаиму Белахбиб из Марокко.

Украинка Яна Беломоина, которая представляла нашу страну в соревнованиях по маунтинбайку финишировала с результатом 1:19:40 и заняла восьмое место.

Также восьмой финишировала и представительница сборной Украины в гребном слаломе среди женщин – Виктория Ус показала результат 111,85.

Очень достойно сегодня выступили и украинские пловцы. Несмотря на не выход Сергея Шевцова в финал соревнований на 100 метров вольным стилем уже в четверг, 29 июля, мы будем болеть за украинцев Михаила Романчука и Сергея Фролова, которые преодолели квалификацию в турнире на 800 метров вольным стилем. К тому же Романчук финишировал первым в заплыве с результатом 7:41.28 и установил олимпийский рекорд, ведь ранее этой дисциплины не было на Олимпиаде.

Кто получил медали 27 июля

Триатлон, женщины

1. Флора Даффи (Бермудские острова)

2. Джорджия Тейлор-Браун (Великобритания)

3. Кэти Заферес (США)

Серфинг, мужчины

1. Итало Феррейра (Бразилия)

2. Каноа Игараси (Япония)

3. Оуэн Райт (Австралия)

Женщины

1. Карисса Мур (США)

2. Бьянка Бейтендаг (ПАР)

3. Амуро Цудзуки (Япония)

Пулевая стрельба, смешанные команды, 10 метров

1. Китай

2. ОКР

3. Украина (Елена Костевич и Олег Омельчук)

Винтовка, 10 метров

1. Китай

2. США

3. ОКР

Плавание, мужчины

200 метров вольным стилем

1. Том Дин (Великобритания)

2. Данкан Скотт (Великобритания)

3. Фернандо Шеффер (Бразилия)

100 метров спина

1. Евгений Рылов (ОКР)

2. Климент Колесников (ОКР)

3. Райан Мерфи (США)

Женщины

100 метров спина

1. Кайли Маккион (Австралия)

2. Кайли Мас (Канада)

3. Реган Смит (США)

100 метров брасс

1. Лиди Джейкоби (США)

2. Татьяна Шенмейкер (ПАР)

3. Лилли Кинг (США)

Гребля на байдарках и каноэ, К-1 слалом, женщины

1. Рикарда Функ (Германия)

2. Майялен Шурро (Испания)

3. Джессика Фокс (Австралия)

...

8. Виктория Ус (Украина)

Велоспорт, маунтинбайк, женщины

1. Иоланда Нефф (Швейцария)

2. Сина Фрай (Швейцария)

3. Линда Індерганд (Швецария)

…

8. Яна Беломоина (Украина)

Прыжки в воду, синхрон, 10 метров, женщины

1. Китай

2. США

3. Мексика

Тяжелая атлетика, женщины, 59 килограмм

1. Ко Синчунь (Китайский Тайбэй)

2. Полина Гурьева (Туркменистан)

3. Микико Андо (Япония)

Дзюдо, женщины, 63 килограмма

1. Кларисс Агбеньену (Франция)

2. Тина Трстеняк (Словения)

3. Катрин Бошман-Пинар (Канада)

3. Мария Чентраккьо (Италия)

Мужчины, 81 килограмм

1. Таканори Нагасе (Япония)

2. Саид Моллаи (Монголия)

3. Шамиль Борхашвили (Австрия)

3. Маттиас Кассе (Бельгия)

Конный спорт, командная выездка

1. Германия

2. США

3. Великобритания

Фехтование, женская шпага, команда

1. Эстония

2. Южная Корея

3. Италия

Тхэквондо, мужчины, 80 килограмм

1. Владислав Ларин (ОКР)

2. Дииеян Георгиевский (Македония)

3. Рафаэль Кастильо (Куба)

3. Ин Кйо Дон (Южная Корея)

Женщины, 67 килограмм

1. Костыль Мандич (Сербия)

2. Ли Да Бин (Южная Корея)

3. Бьянка Волкден (Великобритания)

3. Алтея Лаурин (Франция)

Спортивная гимнастика, командное многоборье, женщины

1. ОКР

2. США

3. Великобритания

Тяжелая атлетика, женщины, 64 килограмма

1. Мод Шаррон (Канада)

2. Джорджия Бординьон (Италия)

3. Чэнь Вэнь-Хуэй (Тайвань)

Софтбол, финал

1. Япония

2. США

3. Канада