Романчук в финале Олимпийских игр

Михаил Романчук выиграл свой полуфинальный заплыв. Украинец продемонстрировал время 7:41.28. Это лучший показатель среди всех полуфиналистов. Романчук установил олимпийский рекорд!

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Сергей Фролов в полуфинале продемонстрировал четвертое время (7:47.67). Этого также хватило, чтобы выйти в финал с седьмого места.

Финал соревнований состоится в четверг, 29 июля. Заплыв состоится в 04:30 по киевскому времени.

Украинец Михаил Романчук – фаворит соревнований в заплыве на 800 метров. В букмекерской компании Favbet победу украинца на Олимпиаде-2020 оценивают коэффициентом 2,60.

Главные достижения Романчука

Михаил Романчук – двукратный чемпион Европы в заплыве на 800 метров вольным стилем.

Также Романчук дважды завоевал "серебро" на дистанции 1500 метров. Кроме того, украинец чемпион Европы на дистанции 400 и 1500 метров.

На чемпионате мира на короткой воде Михаил получил "золото". Идентичную награду Романчук получил на чемпионате Европы.

Дисциплина Романчука вернулась на Олимпиаду

Плавание на 800 метров вольным стилем среди мужчин вернулось в программу Олимпийских игр.

Соревнования проводятся впервые за более чем столетие. Последний раз они проводились в 1904 году.

Заметим, что мировой рекорд принадлежит китайцу Чжан Линю (7:32.12).