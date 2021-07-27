Доминировал весь бой
Анна доминировала на ринге на протяжении всех трех раундов и выиграла единогласным решением судей – 30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27.
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Интересно, что Бель-Ахбиб является чемпионкой Африки по боксу 2017 года и выиграла бронзовую медаль на африканских играх 2019 года.
За выход в полуфинал Игр-2020 Лысенко 30 июля встретится с посеянной под первым номером Бусеназ Сюрменели из Турции.
- Боксерский турнир токийской Олимпиады пройдет до 8 августа.
- Раньше Олимпиаду-2020 покинули два наших боксера – Николай Буценко и Ярослав Харцыз проиграли свои стартовые поединки в Токио.