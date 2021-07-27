В 5 соревновательный день на Олимпийских играх выступят сразу 9 представителей Украины. Еще два события с участием украинцев перенесли из-за приближения к Токио тайфуна.

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Расписание соревнований Олимпиады, 28 июля

Стрельба из лука: мужчины – 1/32 финала ( Алексей Гунбин – Тарундип Раи) – начало в 05:01;

– Тарундип Раи) – начало в 05:01; гребной слалом: байдарка-одиночная женская ( Виктория Ус ) – 1 раунд (начало в 06:50), 2 раунд (начало в 09:00);

) – 1 раунд (начало в 06:50), 2 раунд (начало в 09:00); стрельба из лука: женщины – 1/32 финала ( Анастасия Павлова – Дженнифер Мучино-Фернандес) – начало в 11: 57;

– Дженнифер Мучино-Фернандес) – начало в 11: 57; спортивная гимнастика: мужчины (упражнения на кольцах – Петр Пахнюк , опорный прыжок – Илья Ковтун ) – начало в 13:15;

, опорный прыжок – ) – начало в 13:15; дзюдо: мужчины до 90 килограммов – 1/32 финала (Роберт Флорентино – Кеджау Ньябали ) – 11:00 — 13:40;

) – 11:00 — 13:40; теннис: женщины – 1/4 финала ( Элина Свитолина – Камила Джорджи) – начало в 05:00;

– Камила Джорджи) – начало в 05:00; теннис: женщины, пара – 1/4 финала (Вероника Кудерметова / Елена Веснина – Людмила Киченок / Надежда Киченок) – начало в 05:00.