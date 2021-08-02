Борцы в шаге от медали, легкоатлеты в финалах: итоги Украины на Олимпиаде 2 августа

В понедельник, 2 августа на Олимпийских играх в Токио было разыграно 22 комплекта медалей в девяти видах спорта. Украина, к сожалению, в этот день осталась без медалей.

Борец греко-римского стиля Ленур Темиров уступил в поединке за бронзу против соперника из Китая. Поражение вышло максимально обидным – схватка завершилась со счетом 1:1, но украинец проиграл, поскольку китаец совершил последнее активное действие в поединке.

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Алла Черкасова в вольной борьбе проиграла в полуфинале Тамире Мэнси из США – 4:10. 3 августа Черкасова будет иметь схватку за "бронзу".

Еще одно досадное поражение произошло в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 50 метров, где Украину представляли Олег Царьков и Сергей Кулиш. Первый не прошел в финал, а вот второй не только прошел, но и держался там в тройке лидеров, однако выстрелил по чужой мишени. Кулиш получил штраф, опустился на восьмое место и выбыл из борьбы за медаль.

Павел Коростылев не смог выйти в финал Олимпиады в скоростной стрельбе из пистолета с 25 метров. В квалификации он занял девятое место.

Анна Рыжикова и Виктория Ткачук пробились в финал в беге с барьерами на дистанции 400 метров, причем бежать пришлось под ливнем. Они финишировали третьими в своих полуфиналах, показав общий седьмой и восьмой результаты. Финал состоится 4 августа.

Также в финал пробился Михаил Кохан, выступающий в метании молота. Марина Килипко прошла в финал Олимпиады в прыжках с шестом. Она взяла высоту 4,55 метра и заняла общее 15-е место в квалификации.

В прыжках с трамплина Олег Колодий занял 22-е место и остался без финала.

Дмитрий Янчук и Павел Алтухов прошли в полуфинал Олимпиады по гребле на каноэ-двойке на дистанции 100 метров, показав второй результат в своем заезде. Мария Кичасова-Скорик и Юлия Юрийчук (байдарки-одиночки, 200 метров) не смогли пробиться в полуфинал, заняв четвертое и пятое места в своих заездах соответственно. Также не преодолели четвертьфинал Людмила Куклиновская и Анастасия Тодорова, выступавшие в гребле на байдарках-двойках на 500-метровке.

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Елена Старикова и Людмила Басова в командном спринте в велотреке заняли восьмое место. В четвертьфинале они уступили соперницам из Германии, а затем – Польши в борьбе за 7-8 места.

Украинки Марта Федина и Анастасия Савчук в соревновании дуэтов в произвольной предыдущей программе выступили успешно, заняв третье место. Впереди их ждет еще два выступления.

По итогам дня лидировать в медальном зачете продолжает Китай, у которого 29 золотых медалей, 17 серебряных и 16 бронзовых.

Второе место занимают США, у которых 22 золотых медали, 25 серебряных и 17 бронзовых.

Тройку лидеров замыкает Япония, на счету которой 17 золотых, шесть серебряных и десять бронзовых наград.

Украина занимает 60 место.

Результаты Олимпиады 2 августа

Легкая атлетика

Мужчины. Прыжки в длину

1. Милтиадис Тентоглу (Греция)

2. Хуан Мигель Эчеваррия (Куба)

3. Майкель Массо (Куба)

Женщины. 100 м с/б

1. Джасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико)

2. Кендра Харрисон (США)

3. Меган Таппер (Ямайка)

Мужчины. 3000 м с/п

1. Соуфиане Эль Баккали (Марокко)

2. Ламеха Гирма (Эфиопия)

3. Бенджамин Киген (Кения)

Женщины. 5000 м

1. Сифа Хассан (Нидерланды)

2. Хеллен Онсандо Обири (Кения)

3. Гудаф Тсегай (Эфиопия)

Бадминтон

Женщины. Пары

1. Грейсия Наледь/Априяни Рахаю (Индонезия)

2. Чэнь Цинчэнь / Цзя Ифань (Китай)

3. Ким Со Ен / Кон Хи Ен (Южная Корея)

Пулевая стрельба

Мужчины. Пистолет, скоростная стрельба, 25 м

1. Жан Кикампуа (Франция)

2. Леурис Пупо (Куба)

3. Ли Юэхун (Китай)

Мужчины. Винтовка, 3 Положения, 50 м

1. Чжан Чанхун (Китай)

2. Сергей Каменский (ОКР)

3. Миленко Себич (Сербия)

Велотрек

Женщины. Командный спринт

1. Китай

2. Германия

3. ОКР

Тяжелая атлетика

Женщины. До 87 кг

1. Ван Чжоуюй (Китай)

2. Тамара Салазар (Эквадор)

3. Крисмери Сантана (Доминиканская Республика)

Женщины. Свыше 87 кг

1. Ли Вэньвэнь (Китай)

2. Эмили Кэмпбелл (Великобритания)

3. Сара Роблс (США)

Спортивная гимнастика

Мужчины. Кольца

1. Лю Ян (Китай)

2. Ю Хао (Китай)

3. Элефтериос Петруниос (Греция)

Женщины. Свободные упражнения

1. Джейд Кэри (США)

2. Ванесса Ферарри (Италия)

3. Ангелина Мельникова (ОКР)

3. Маи Мураками (Япония)

Мужчины. Опорный прыжок

1. Шин Чо Хван (Южная Корея)

2. Денис Аблязин (ОКР)

3. Артур Давтян (Армения)

Конный спорт

Троеборье

1. Великобритания

2. Австралия

3. Франция

Греко-римская борьба

Мужчины. До 60 кг

1. Луис Альберто Орта Санчес (Куба)

2. Кеньитиро Фумита (Япония)

3. Сергей Емелин (ОКР)

3. Валихан Сайлик (Китай)

Мужчины. До 130 кг

1. Михайн Лопес (Куба)

2. Якоб Каджая (Грузия)

3. Сергей Семенов (ОКР)

3. Риза Каяалп (Турция)

Женщины. До 76 кг

1. Алине Фоккен (Германия)

2. Аделайн Грей (США)

3. Ясемин Адар (Турция)

3. Чжоу Цянь (Китай)