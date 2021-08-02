Кохан – пятый перед финалом

Кохан успешно прошел квалификацию. Отправив во второй попытке снаряд на 78,36 м, он теперь выступит в финале.

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20-летний украинец в первой своей попытке метнул молот на 76,82 м, а во второй на 78,36 м, тогда как квалификационный норматив для прямого выхода в финал – 77,50 м. В квалификационной группе А только двое спортсменов сумели бросить за 77,5 м – кроме Кохана это француз Квентин Бигот.

В группе В еще трое превзошли результат Кохана и он с пятым результатом вышел в финал. К сожалению, еще один украинец Глеб Пискунов не смог пройти в финал, выполнив лучшую свою попытку на 73,84 м.