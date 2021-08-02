Это случилось после того, как спортсменку хотели силой вывезти из Японии обратно в Беларусь. Об этом сообщил представитель Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.
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Тимановская попросила убежища в Польше
Опейкин подтвердил, что она сейчас находится в Токио и общается с Международным олимпийским комитетом и прессой.
Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже находится в пути. С ней все в порядке. Держится хорошо,
– заявил Опейкин.
Он также добавил, что это стресс не только для спортсмена, но и для любого человека в целом – "оказаться под таким давлением". Причем, когда это давление на молодую девушку "оказывали взрослые опытные функционеры".
Более того, он заявил, что ее "пытались снять с соревнований не по каким-то объективным и реальным причинам, по здоровью или что-то еще. Это был чисто административный приказ".
О том, что Польша готова помочь легкоатлетке, власти страны сообщили 1 августа. Замглавы МИД Марцин Пшидач написал соответствующий пост в твиттере.
Ей предложили гуманитарную визу и она сможет продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если этого захочет,
– говорится в сообщении.
Кстати, в эфире радио "Эхо Москвы" соучредитель "Sports.ru" Дмитрий Навоша рассказал, что муж Тимановской уехал в Киев.
Скандал между Тимановской и режимом Беларуси
- 1 августа белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую пытались насильно вывезти из Японии из-за того, что она раскритиковала белорусское спортивное руководство.
- Представители олимпийского комитета Беларуси силой заставляли ее вернуться в страну. Даже купили билеты.
- В аэропорту Тимановская обратилась в полицию Японии. Правоохранители взяли ее под охрану.
- Впоследствии со спортсменкой встретился представитель Международного олимпийского комитета. Он пообещал взять под контроль ситуацию.
- Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская провела ночь 2 июля в отеле Токио. В Международном олимпийском комитете уверяют, что спортсменка находится под охраной властей Японии.