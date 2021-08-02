Ленур Темиров уступил в бою за третье место представителю Китая Валихана Сайлике. Хотя именно Темиров первым добыл зачетное очко.

В то же время Украинец Кулиш совершил роковую ошибку на Олимпиаде и потерял медаль: стрелял по чужой мишени

Но впоследствии китаец тоже заработал очко во втором периоде. Больше ни одному из бойцов не удалось заработать очки. Поскольку последним оценку заработал Сайлике – именно он и одержал победу.

"В такой схватке, когда идет равная борьба, трудно бороться. Дело случая. И на последних секундах совершить какое-то техническое действие, чтобы забрать преимущество – сложно. Очень обидно, что не удалось получить награду. Но не жалею, что сюда приехал и отстаивал честь Украины. Так случилось. Прошу прощения у всех, кто за меня болел, возможно не оправдал надежды. Спасибо всем, кто держал за меня кулаки. Горд защищать честь Украины", – заявления Ленур Темиров по завершению выступления.

По состоянию на 2 августа сборная Украины имеет только шесть наград на Олимпиаде-2020. В активе нашей команды одна серебряная медаль и еще пять бронзовых. Пока украинцы без золотых медалей на Олимпиаде.

Олимпиада-2020 продлится до 8 августа.