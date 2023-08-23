"Насколько известно, мне черную карточку еще не дали": Харлан в ближайшее время узнает приговор
Источник:Маша Ефросинина
Ольга Харлан ждет решения относительно ее мужественного поступка. Дисквалификация украинки "на стопе".
Ольга Хорлан рассказала о черной карточке, которая светит фехтовальщице, и ее последствиях. Украинка объяснила, как приняла участие в чемпионате мира.
Достойно внимания Военным нужнее: Харлан о мотивации выставления уникальной куклы Барби на аукцион
"Все очень запутано"
Украинская шпажистка со скрещенными пальцами ожидает судьбоносного решения, в частности, все зависит от обновления устава Международной федерации фехтования. Харлан отметила, что насколько она узнала, то ей черную карточку еще не дали, поскольку фехтовальщица до сих пор находится на рассмотрении.
К тому же Ольга подчеркнула, что 23 августа будет заседание, где будут решать – давать черную карточку украинцы или нет. Интересно, что Харлан имела право участвовать на чемпионате мира во время рассмотрения данного вопроса, поэтому болельщики могли увидеть ее в действии на командном международном соревновании, где наша сборная заняла 4-е место.
Все очень тяжело и запутано. Если они 23 августа дают мне эту черную карточку – у меня есть 60 дней. Они закончатся 23 октября. В начале ноября у меня состязание. Если они будут еще тянуть с черной картой – эти 60 дней останутся. Если будут оттягивать, могу не попасть на первые соревнования. Я еще не выдохнула,
– сказала Харлан.
Мужественный поступок украинки на чемпионате мира
- Напомним, что Ольга стала причиной скандала на чемпионате мира по фехтованию. Харлан отказалась пожимать руку российской спортсменке Анне Смирновой, которую она победила на соревнованиях, предложив той же удариться шпагами.
- Россиянка на такое не согласилась, однако решила пойти на провокацию, ожидая в течение 50 минут на дорожке на украинку, а также, подав жалобу на шпажистку из-за "неуважения к ней".
- Сначала организаторы ЧМ оставили свое решение в силе – Харлан победила, однако впоследствии решили дисквалифицировать Ольгу по соревнованиям, а также ее угрожало отстранение от дальнейших стартов на 60 дней.
- Весь украинский спорт сразу бросился поддерживать фехтовальщицу, выражая ей слова благодарности за позицию, а также гордясь ее мужеством.
- Впоследствии FIE изменило свое решение и не дисквалифицировало украинку на 60 дней, из-за чего она получила возможность поучаствовать на командном чемпионате мира по фехтованию, где наша команда завоевала 4 место. Также она получила место на Олимпиаде-2024.
- Более того, Федерация фехтования Украины требует у FIE снять с Анны Смирновой нейтральный статус, поскольку она поэтому не отвечает, как минимум, из-за фотографии с ее братом, воюющим в армии РФ.