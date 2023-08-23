Украинка, ставшая героиней для миллионов людей после отказа пожимать руку россиянке, решила дорогую для себя вещь выставить на аукцион. В момент написания статьи, за игрушку Барби в виде Ольги Харлан уже предложили 10 200 долларов.

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Все ради победы Украины

Украинская фехтовальщица рассказала, почему приняла решение продать свой уникальный экспонат. Спортсменка отметила, что при отсутствии войны не пошла бы на такой шаг, ведь кукла является важной и памятной вещью для нее, но пока это не имеет никакого значения, Ольга просто хочет быть полезной своей стране.

"Сейчас я поддерживаю клинику на западе Украины, которая занимается реабилитацией раненых солдат. Мы не выбирали эту войну, это она пришла к нам. И люди, которые имели другие планы, чем вдруг воевать против России, заслуживают второго шанса, второй жизни.

Продавая на аукционе тренировку со мной, мы смогли, например, профинансировать полную реабилитацию двух солдат. Теперь я выставляю на аукцион собственную куклу Барби с той же целью. В 2020 году я имела честь стать прототипом для ее создания.

В мире существует только одна такая кукла, и при других обстоятельствах я бы любой ценой сохранила ее у себя. Это действительно большая честь. Однако теперь эта Барби может делать гораздо больше полезных и добрых дел, чем просто стоять у меня дома", - сказала Харлан.

Справка. Поучаствовать в аукционе на eBay можно по ссылке. Он продлится до 30 августа.

Напомним, что Ольга Харлан вынудила международную федерацию переписать правила. Пророссийская FIE прогнулась под давлением общества, осудившего несправедливую дисквалификацию спортсменки за ее гражданскую позицию. Теперь рукопожатие между украинцами и россиянами не является обязательным условием.

Чтобы исправить ошибку Международной федерации фехтования, даже Томас Бах продемонстрировал адекватность и квалифицировал украинскую спортсменку на Олимпиаду-2024. Также НОК оценил гражданскую позицию Харлан и назвал ее лучшей спортсменкой июля.

Теперь же Ольга снова заставляет всех говорить о себе благодаря очередному патриотическому поступку. Браво нашей чемпионке.