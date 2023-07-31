Ольга Харлан оценила выступления сборной Украины на командном ЧМ по фехтованию. "Сине-желтой" команде так и не удалось завоевать медаль.

Достойно внимания Федерация резко изменила риторику: тренер Ольги Харлан о деталях дисквалификации фехтовальщицы

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Женская сборная Украины по фехтованию на сабле досадно уступила в матче за бронзу на чемпионате мира команде из Южной Кореи (32:45). Ольга Харлан в свою очередь, несмотря на горечь поражения, после которой она не смогла сдержать слез, все равно видит позитив в выступлениях "сине-желтого" коллектива Фехтовальщица отметила, что украинская команда смогла испытать прогресс в мировом рейтинге. Более того, Харлан назвал главную мотивацию для "сине-желтых", а также будущую основную цель.

Друзья, всем привет. Хочу принести извинения за то, что последние три дня я не очень сильно выходила на связь, потому что у меня все же продолжались соревнования, к моему счастью. У меня были очень важные соревнования с командой. Можно сказать, что сегодня мы были четвертыми в мире. Это очень хороший для нас результат. Мы, конечно, хотели медаль. Но когда мы начинали соревнования, мы были 13 в рейтинге. Сейчас мы шесть. Из Украины в сердце мы делаем это для вас. Мы хотим попасть на Олимпиаду командой, идем к этому. Поэтому благодарю вас большое, я все вижу, все слышу, все читаю. Буду отвечать всем,

– сказала Харлан.

Напомним. Под сине-желтым флагом на командном турнире выступали Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Алина Комащук и Елена Кровацкая.

К слову, Ольга Харлан попала в скандал из-за того, что не пожала руку россиянке Анне Смирновой на ЧМ после победы ее. Украинка предложила оппонентке удариться саблями, однако та отказалась и подала протест на Харлан, расценив действия Ольги как жест неуважения. Организаторы ЧМ дисквалифицировали украинку с соревнований, впоследствии отменив обязательное правило "рукопожатия". К тому же МОК квалифицировал Харлан на Олимпийские игры-2024.

Фехтовальщица также рисковала не принять участие в командном ЧМ, поскольку ее могли отстранить от всех последующих стартов на 60 дней, однако FIE приостановило дисквалификацию украинки. Федерация фехтования Украины же в свою очередь потребовала от Международной федерации фехтования отстранения Анны Смирновой от соревнований под эгидой FIE, а также попросили снять россияне нейтральный статус, которому она точно не отвечает.