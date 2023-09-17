"Рукопожатием они хотели показать, что спорт вне политики": Харлан о намерениях россиянки на ЧМ
Источник:The Guardian
Ольга Харлан вспомнила скандальный инцидент, постигший ее на чемпионате мира. Фехтовальщица уверена, что россиянка пыталась действовать в интерес страны-агрессора.
Украинская фехтовальщица уверена, что несостоявшееся рукопожатие должно было принести плюс пропаганде России. Но вот Харлан все хорошо понимала.
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Не дала повода для очередной лжи
Ольга рассказала немного подробнее о скандале, случившемся после того, как украинка отказалась пожимать руку руку россиянке Анне Смирновой. Харлан призналась, что предлагала действовать согласно COVID-протоколу, поскольку сразу сказала представительнице страны-агрессора, что в любом случае не будет давить ей руку. Ольга все же отметила, что знала, что момент рукопожатия настанет, поэтому, конечно, подготовилась к нему, однако она не была готова к реакции россиянки и всего, что последовало.
Также Харлан рассказала видела, что после отказа пожимать руку рефери матча был белый как простыня и чуть не плакал, поскольку понимал, какие это будет иметь последствия. Ольга призналась, что умоляла арбитра не принимать решения о дисквалификации, но осознавала, что это не прихоть рефери, а он бы, в свою очередь, такого не делал, если бы имел право голоса.
Я думаю, они хотели использовать рукопожатие как знак мира, что спорт вне политики, все в этом роде. Для них было очень важно сделать фото и видео, чтобы доказать, что Россия и Украина вместе. Но все пошло не по их плану, потому что я даже не рассматривала другие варианты. Никто не может заставить ни меня, ни Украину в мир: это нельзя просто сказать, это нужно сделать. Я вижу, как наши защитники воюют за нацию, и не могу показать, что уважаю представителя страны-агрессора,
– сказала Харлан.
Также Харлан убеждена, что МОК и национальные федерации должны уделить полное внимание должной проверке нейтралитета, поскольку российские спортсмены отнюдь не жертвы, а просто живут с закрытыми глазами. Ольна отметила, что надеюсь, что постигшее ее что-то изменит в мировом спорте.
Скандал Харлана на ЧМ
- Напомним, что Ольга стала причиной скандала на чемпионате мира по фехтованию. Харлан отказалась пожимать руку российской спортсменке Анне Смирновой, которую она победила на соревнованиях, предложив той же удариться шпагами.
- Россиянка на такое не согласилась, однако решила пойти на провокацию, ожидая в течение 50 минут на дорожке на украинку, а также, подав жалобу на шпажистку из-за "неуважения к ней".
- Сначала организаторы ЧМ оставили свое решение в силе – Харлан победила, однако со временем решили дисквалифицировать Ольгу по соревнованиям, а также ее угрожало отстранение от дальнейших стартов на 60 дней.
- Весь украинский спорт сразу бросился поддерживать фехтовальщицу, выражая ей слова благодарности за позицию, а также гордясь ее мужеством.
- Впоследствии FIE изменило свое решение и не дисквалифицировало украинку на 60 дней, из-за чего она получила возможность принять участие в командном чемпионате мира по фехтованию, где наша команда завоевала 4 место. Также она получила место на Олимпиаде-2024.
- Более того, Федерация фехтования Украины требует у FIE снять с Анны Смирновой нейтральный статус, поскольку она поэтому не отвечает, как минимум, из-за фотографии с ее братом, воюющим в армии РФ.