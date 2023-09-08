Украинские спортсмены активно помогают Родине в войне против России. Большинство делает это на гуманитарном и финансовом уровнях, а другие с оружием в руках защищают родную землю в составе ВСУ.

По теме Где идет контрнаступление ВСУ: Зеленский побывал на Запорожском направлении

9 сентября в Украине отмечается День спорта. В канун этой даты Президент Украины Владимир Зеленский со спортивным сообществом и наградил многих из них Орденами.

Наши спортсмены являются элементом мотивации нации и неотъемлемой частью гордости нашей Родины. И обязательной частью той великой победы, ради которой мы сражаемся. Каждый раз, когда благодаря спортивным победам поднимается украинский флаг, все украинцы переполняют ощущение большого уважения. Давайте нам такие возможности гордиться, а мы будем максимально вас поддерживать,
– отметил Президент.

Глава государства наградил олимпийский призер по фехтованию Ольгу Харлан Орденом князя Ярослава Мудрого IV степени. Другие же награды достались более 20-ти спортсменам:

  • Наталья Кроль (Орден княгини Ольги I степени)
  • Марина Бех-Романчук (Орден княгини Ольги II степени)
  • Ярослава Магучих (Орден княгини Ольги II степени)
  • Людмила Лузан (Орден княгини Ольги II степени)
  • Ксения Байло (Орден княгини Ольги III степени)
  • Джоан Фейби Бежуро (Орден княгини Ольги III степени)
  • Юлия Коростылева (Орден княгини Ольги III степени)
  • Анастасия Неметь (Орден княгини Ольги III степени)
  • Анна Письменская (Орден княгини Ольги III степени)
  • Валерия Терета (Орден княгини Ольги III степени)
  • Виктория Ус (Орден княгини Ольги III степени)
  • Елена Костевич (Орден "За заслуги" I степени)
  • Олег Примачев (Орден "За заслуги" I степени)
  • Олег Кухарик (Орден "За заслуги" ІІ степени)
  • Кирилл Болюх (Орден "За заслуги" ІІІ степени)
  • Александр Ефименко (Орден "За заслуги" ІІІ степени)
  • Андрей Заплетный (Орден "За заслуги" ІІІ степени)
  • Олег Колодий (Орден "За заслуги" ІІІ степени)
  • Даниил Коновалов (Орден "За заслуги" ІІІ степени)
  • Павел Коростылев (Орден "За заслуги" ІІІ степени)
  • Алексей Среда (Орден "За заслуги" ІІІ степени)
  • Анжелика Терлюга (Орден "За заслуги" ІІІ степени)
  • Игорь Трунов (Орден "За заслуги" ІІІ степени)

Читайте также Путин убил Пригожина, – Зеленский рассказал, что известно Украине

Отметим, что большинство из них стали триумфаторами III Европейских игр, прошедших этим летом в Кракове. Тогда Украина получила 21 золотую награду и заняла третье итоговое место в медальном зачете. Еще почти 40 спортсменов получили медаль "За труд и доблесть".