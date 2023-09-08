Украинские спортсмены активно помогают Родине в войне против России. Большинство делает это на гуманитарном и финансовом уровнях, а другие с оружием в руках защищают родную землю в составе ВСУ.

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9 сентября в Украине отмечается День спорта. В канун этой даты Президент Украины Владимир Зеленский со спортивным сообществом и наградил многих из них Орденами.

Наши спортсмены являются элементом мотивации нации и неотъемлемой частью гордости нашей Родины. И обязательной частью той великой победы, ради которой мы сражаемся. Каждый раз, когда благодаря спортивным победам поднимается украинский флаг, все украинцы переполняют ощущение большого уважения. Давайте нам такие возможности гордиться, а мы будем максимально вас поддерживать,

– отметил Президент.

Глава государства наградил олимпийский призер по фехтованию Ольгу Харлан Орденом князя Ярослава Мудрого IV степени. Другие же награды достались более 20-ти спортсменам:

Наталья Кроль (Орден княгини Ольги I степени)

(Орден княгини Ольги I степени) Марина Бех-Романчук (Орден княгини Ольги II степени)

(Орден княгини Ольги II степени) Ярослава Магучих (Орден княгини Ольги II степени)

(Орден княгини Ольги II степени) Людмила Лузан (Орден княгини Ольги II степени)

(Орден княгини Ольги II степени) Ксения Байло (Орден княгини Ольги III степени)

(Орден княгини Ольги III степени) Джоан Фейби Бежуро (Орден княгини Ольги III степени)

(Орден княгини Ольги III степени) Юлия Коростылева (Орден княгини Ольги III степени)

(Орден княгини Ольги III степени) Анастасия Неметь (Орден княгини Ольги III степени)

(Орден княгини Ольги III степени) Анна Письменская (Орден княгини Ольги III степени)

(Орден княгини Ольги III степени) Валерия Терета (Орден княгини Ольги III степени)

(Орден княгини Ольги III степени) Виктория Ус (Орден княгини Ольги III степени)

(Орден княгини Ольги III степени) Елена Костевич (Орден "За заслуги" I степени)

(Орден "За заслуги" I степени) Олег Примачев (Орден "За заслуги" I степени)

(Орден "За заслуги" I степени) Олег Кухарик (Орден "За заслуги" ІІ степени)

(Орден "За заслуги" ІІ степени) Кирилл Болюх (Орден "За заслуги" ІІІ степени)

(Орден "За заслуги" ІІІ степени) Александр Ефименко (Орден "За заслуги" ІІІ степени)

(Орден "За заслуги" ІІІ степени) Андрей Заплетный (Орден "За заслуги" ІІІ степени)

(Орден "За заслуги" ІІІ степени) Олег Колодий (Орден "За заслуги" ІІІ степени)

(Орден "За заслуги" ІІІ степени) Даниил Коновалов (Орден "За заслуги" ІІІ степени)

(Орден "За заслуги" ІІІ степени) Павел Коростылев (Орден "За заслуги" ІІІ степени)

(Орден "За заслуги" ІІІ степени) Алексей Среда (Орден "За заслуги" ІІІ степени)

(Орден "За заслуги" ІІІ степени) Анжелика Терлюга (Орден "За заслуги" ІІІ степени)

(Орден "За заслуги" ІІІ степени) Игорь Трунов (Орден "За заслуги" ІІІ степени)

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Отметим, что большинство из них стали триумфаторами III Европейских игр, прошедших этим летом в Кракове. Тогда Украина получила 21 золотую награду и заняла третье итоговое место в медальном зачете. Еще почти 40 спортсменов получили медаль "За труд и доблесть".