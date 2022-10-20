Игрок сборной Украины выступит на клубном чемпионате мира

Итальянский волейбольный клуб Перуджа получил возможность выступить на клубном чемпионате мира. В составе этой команды выступает украинец Олег Плотницкий.

Клубный чемпионат мира по волейболу состоится с 7 по 11 декабря. Местом проведения организаторы избрали Бразилию. И пригласили на турнир шесть команд. Две команды должны были представлять Европу – победитель Лиги чемпионов польская Закса и финалист турнира Трентино из Италии.

Напомним Украину лишили права принять чемпионат Европы по волейболу 2023 года.

Но руководство Заксы решило отказаться от участия в турнире. Они объяснили это проблемой с логистикой и напряженным календарем в декабре.

Вместо Заксы на клубном чемпионате мира выступит итальянская Перуджа, за которую и выступает украинский доигровщик Олег Плотницкий. В прошлом сезоне Перуджа дошла до полуфинала Лиги чемпионов и заняла третье место.

Напомним, Олег Плотницкий является одним из лидеров сборной Украины. С командой он дошел до четвертьфинала чемпионата Европы. А на самом турнире стал лидером по эйсам среди всех игроков.

Благодаря успешному выступлению на чемпионате Европы, сборная Украины получила приглашение выступить в квалификации Олимпиады-2024. Кроме мужской сборной, такое же приглашение получила и женская сборная Украины по волейболу.