Федерация волейбола Украины получила письмо Международной федерации волейбола (FIVB) с официальным приглашением для женской сборной Украины на квалификационный турнир Олимпийских игр 2024 года.

Напомним , Украину лишили права принять чемпионат Европы по волейболу 2023 года.

Как отметили в федерации, все благодаря тому, что женская сборная Украины поднялась на 24-е место в мировом рейтинге, который обновился после завершения чемпионата мира-2022. А в отборе сыграют как раз 24 команды.

Эти 24 команды будут поделены в квалификации на три группы по 8 сборных. В одной из таких восьмерок сыграет и сборная Украины.

Из каждой группы на Олимпиаду-2024 смогут попасть по две лучшие сборные. Еще 5 участников Игр определят по рейтингу FIVB и географическому принципу.

В Олимпийских играх-2024 в Париже сыграют 12 женских сборных по волейболу. Пока известен только один участник Олимпиады-2024 – сборная Франции, попавшая на Игры на правах хозяина.

Лицензионный олимпийский турнир по волейболу пройдет с 16 по 24 сентября 2023 года.

Напомним, что женская сборная Украины может сыграть на Олимпиаде во второй раз в своей истории. Впервые это произошло на Играх-1996 в Атланте.