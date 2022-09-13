Мельник: Письмо, которое Украина ждала около 30 лет

Украинские впервые в истории дошли до четвертьфинала ЧМ, в этом матче "сине-желтые" уступили Словению. Украина заняла итоговое 7 место на турнире мирового первенства.

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Президент ФРУ Михаил Мельник сообщил, что получил письмо от Международной федерации волейбола о приглашении Украины на квалификационный турнир на Олимпийские игры-2024.

Для сборной Украины это первое в истории попадание на олимпийский квалификационный турнир. Никогда раньше "сине-желтые" не участвовали ни на самой Олимпиаде, ни даже в отборе к ней.

Сегодня (12 – сентября) на мою почту пришло письмо из ФИВБ, которого Украина ждала около 30 лет! Нашу мужскую сборную приглашают, согласно месту в мировом рейтинге, принять участие в квалификации к Олимпийским играм, которые пройдут в Париже в 2024 году! Браво Угис Крастиньш, браво Казаки, браво Украина,

– написал Мельник.

Участие в олимпийском лицензионном турнире по волейболу примут 24 лучшие команды по обновленному рейтингу Международной федерации. Кроме сборной Франции, которые в статусе хозяев турнира уже автоматически отобрались на Игры в Париже.

Для попадания на лицензионный турнир Украина должна была попасть в топ-26 мирового рейтинга. Украинцы заняли 15 место (без учета Франции).

Напомним, что Украина находится на рекордной 16-й позиции в рейтинге ФИВБ.

Кстати говоря. Лицензионный олимпийский турнир по волейболу пройдет с 30 сентября по 8 октября 2023 года.