Это был первый чемпионат мира для сборной Украины по волейболу за 24 года. Наша команда смогла выйти из группы. А в 1/8 финала одолела сборную Нидерландов. И только в четвертьфинале уступила сохозяевам турнира – сборной Словении. В итоге Украина оказалась седьмой на чемпионате мира.

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Пять матчей на турнире оказалось достаточно для украинских волейболистов, чтобы попасть в рейтинги лучших игроков. Олег Плотницкий оказался лучшим игроком по количеству эйсов на турнире. 18 его подач принесли очки для сборной Украины. В общей сложности он выполнил 48 попыток.

Кроме того, Плотницкий занял 8 место по набранным очкам на турнире – 91.

Также украинцы неплохо проявили себя в блоке. Максим Дрозд выполнил 13 блоков и разделил шестое-седьмое место в рейтинге лучших блокировщиков.

Илья Ковалев занял девятое место в списке лучших принимающих – 27 удачных попыток.