Европейская конфедерация волейбола решила сменить хозяев чемпионата Европы в 2023 году. Украина должна была принять матчи одной из групп турнира. Теперь же соревнование вместо Украины будет принимать Израиль. Соответственно, четырьмя странами-хозяйками станут Италия, Северная Македония, Болгария и Израиль.

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Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник объяснил, как это произошло. По его словам, причиной является полномасштабное вторжение России.

"То, что нас лишили статуса хозяев чемпионата Европы, это понятно, потому что это финальная часть, а у нас еще идет война. Если даже представить, что она завтра закончится, то вряд ли мы готовы будем принимать, ведь не все захотят к нам приехать. Государству будет не до залов, я так думаю", – рассказал Михаил Мельник.

В то же время Украина выступит на Евро-2023, хотя и не проходила отбор. По всей вероятности, наша сборная получит так называемый "вайлд-кард" от организаторов соревнования. Ведь автоматическую путевку наша команда тоже не получила пока.

Также Украине предложили стать одной из стран-хозяек чемпионата Европы-2025. Хотя проведение этого турнира в Украине тоже не гарантировано.

"Я попросил не спешить, потому что я пока гарантировать не могу и организацию этих соревнований. У нас нет ни одного зала, который бы подходил для чемпионата Европы. Мы в мирное время имели проблемы с тем, как его принимать. То есть нам дали возможность взять на себя роль хозяев Евро-2025, разве что мы сами ее не сможем взять", – рассказал Михаил Мельник.

По словам президента волейбольной федерации, единственный зал, который мог бы принять турнир такого уровня – Дворец спорта в Киеве. Однако ему нужно провести много работы внутри. По словам Мельника, "возможно проще построить новый зал".