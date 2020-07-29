Переможу кожного суперника: рішуча заява Майка Тайсона
Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Майк Тайсон зробив сміливу заяву. Він вважає, що йому до снаги побити будь-якого суперника.
Він високо оцінює свої шанси на перемогу з різними суперниками, повідомляє WBN.
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Яскрава заява
За словами Тайсона, він перебуває у чудовій фізичній формі та вже з нетерпінням чекає повернення на ринг.
Він обіцяє показати себе якнайкраще під час поєдинку.
Чи готовий до Роя Джонса та інших легенд? Звичайно, готовий. Думаю, можу побити будь-якого в історії,
– гучно заявив Тайсон.
На запитання про бій з Конором МакГрегором. Він запевнив, що якби вони вийшли на ринг та бились за правилами боксу, то він би знищив ірландця у сутичці.
Повернення Тайсона
54-річний Тайсон у 2020 році оголосив, що планує повернутися на ринг. Легендарний боксер хоче проводити виставкові бої, а гонорари спрямовувати на благодійність.
Серед потенційних суперників Тайсона називали Шеннона Бріггса та Евандера Холіфілда. Останній, до слова, відновив тренування та співпрацює з Володимиром Кличком.
Вже відомо, що Тайсон проведе бій проти Роя Джонса, який відбудеться 12 вересня у Каліфорнії. До поєдинку його буде готувати тренер зі змішаних єдиноборств Рафаель Кордейро.