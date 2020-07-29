Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Майк Тайсон зробив сміливу заяву. Він вважає, що йому до снаги побити будь-якого суперника.

Він високо оцінює свої шанси на перемогу з різними суперниками, повідомляє WBN.

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Яскрава заява

За словами Тайсона, він перебуває у чудовій фізичній формі та вже з нетерпінням чекає повернення на ринг.

Він обіцяє показати себе якнайкраще під час поєдинку.

Чи готовий до Роя Джонса та інших легенд? Звичайно, готовий. Думаю, можу побити будь-якого в історії,

– гучно заявив Тайсон.

На запитання про бій з Конором МакГрегором. Він запевнив, що якби вони вийшли на ринг та бились за правилами боксу, то він би знищив ірландця у сутичці.

Повернення Тайсона

54-річний Тайсон у 2020 році оголосив, що планує повернутися на ринг. Легендарний боксер хоче проводити виставкові бої, а гонорари спрямовувати на благодійність.

Серед потенційних суперників Тайсона називали Шеннона Бріггса та Евандера Холіфілда. Останній, до слова, відновив тренування та співпрацює з Володимиром Кличком.

Вже відомо, що Тайсон проведе бій проти Роя Джонса, який відбудеться 12 вересня у Каліфорнії. До поєдинку його буде готувати тренер зі змішаних єдиноборств Рафаель Кордейро.